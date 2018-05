Serbia, arbitro arrestato per abuso d'ufficio / Aveva favorito lo Spartak Subotica con due rigori

Serbia, arbitro arrestato per abuso d'ufficio: aveva favorito lo Spartak Subotica contro il Radnicki Nis con due calci di rigore, uno di questi inesistente. Comparirà davanti a un giudice.

15 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Serbia, arbitro arrestato per abuso d'ufficio - La Presse

La polizia serba ha deciso di arrestare l'arbitro Srdjan Obradovic con l'accusa di abuso d'ufficio per aver palesemente favorito lo Spartak Subotic nella sfida contro il Radnicki Nis. La gara del campionato serbo era molto importante e si giocava per la qualificazione alla prossima Europa League. Una situazione difficile da capire e che porterà il direttore di gara a parlare davanti a un giudice che dovrà poi esprimere la sua decisione che potrebbe essere anche pesante. A guardare questa situazione da lontano sicuramente c'è grande curiosità anche perché non è chiaro se ci siano delle prove fondate oppure se l'arbitro sia stato scaricato solo ed esclusivamente per degli errori. Di certo con le tante polemiche legate al nostro campionato questa notizia lascia tutti senza parole.

I FATTI IN SPARTAK SUBOTICA-RADNICKI NIS

Brutto episodio arriva dalla Serbia dove un arbitro è stato arrestato per abuso d'ufficio. La partita è Spartak Subotic-Radnicki Nis e questi ha avuto un comportamento davvero ingiustificabile. Questi ha favorito in maniera palese la squadra di casa, assegnando due calci di rigore di cui uno inesistente. Si tratta di Srdjan Obradovic fischietto nato in Serbia il 6 giugno del 1976 e quindi anche relativamente giovane. Quest'anno aveva arbitrato 15 partite in SuperLiga il campionato di Serie A della Serbia, 1 in Prva Liga la B della stessa nazione e 1 in Kup Srbije il corrispettivo della Coppa Italia. Oltre ai calci di rigore si è parlato di gara diretta in maniera imparziale. I giornali locali hanno attaccato il direttore di gara sottolineando che in passato era stato protagonista di altri errori davvero grossolani anche se non si era mai arrivati all'accusa diretta e a una situazione come questa.

