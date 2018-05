Serie A, gli squalificati / Tre giornate per Veretout della Fiorentina: in 10 saltano l'ultima di campionato

Serie A, gli squalificati: tre giornate di squalifica per il centrocampista della Fiorentina Veretout, sono in dieci i calciatori che salteranno l'ultima giornata di campionato domenica.

15 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Serie A, gli squalificati: Veretout - La Presse

Oltre a Jordan Veretout sono dieci i calciatori che il giudice sportivo ha fermato per un turno. Tra questi ci sono tre calciatori della Spal che priveranno Leonardo Semplici di forze importanti per la gara decisiva per la salvezza di domenica prossima. Non ci saranno dunque Thiago Cionek e Salamon in difesa oltre a Everton Luiz in centrocampo. Pesanti anche le squalifiche in ottica Europa League con il Milan che non avrà a disposizione Riccardo Montolivo e Fabio Borini mentre l'Atalanta vede fermarsi il difensore Rafael Toloi. Gli altri squalificati sono tutti in squadre che sembrano aver raggiunto o sono comunque molto vicini ai loro obiettivi stagionali: Radja Nainggolan (Roma), Valon Behrami (Udinese) ed Helander (Bologna). Staremo a vedere quali saranno gli schieramenti delle varie squadre in questione.

TRE GIORNATE PER VERETOUT DELLA FIORENTINA

Il giudice sportivo ha calcato la mano con il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Il francese è stata una delle grandi sorprese di questa stagione, arrivato in estate ha dimostrato di essere giocatore di grande qualità e in grado di cambiare la partita anche con una sola giocata. Il calciatore ha pagato il rosso diretto ricevuto nell'ultima gara Cagliari-Fiorentina, quando ha colpito da dietro il brasiliano dei sardi Joao Pedro. Il tutto è arrivato al minuto 50 del secondo tempo durante una normale azione di gioco. Nel referto del giudice sportivo possiamo leggere: "Il calciatore era già diffidato e viene espulso per avere colpito con un calcio alla gamba un avversario senza alcuna possibilità di giocare il pallone". Al momento non sappiamo se la squadra viola deciderà di andare a presentare ricorso per far ridurre a due le giornate di squalifica.

