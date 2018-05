Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori / Scene drammatiche dal Portogallo: questo è calcio?

Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori, scene drammatiche dal Portogallo: questo è calcio? Si accende una polemica di fronte a un gesto sconsiderato della tifoseria biancoverde

15 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori - La Presse

Ma cosa ha scatenato la rabbia di questi tifosi nei confronti dei loro beniamini? È impossibile giustificare un atto di violenza come quello subito dai calciatori dello Sporting Lisbona, discorso diverso è cercare di capire cosa ha mosso quei cinquanta che ci riesce difficile chiamare tifosi. Il tutto è nato dalla sconfitta contro il Maritimo che ha portato la squadra portoghese a scivolare al terzo posto, che impedirà di partire alla prossima Champions League. Uno smacco per una squadra in continua crescita ma che di certo non può portare ad atti così violenti. Di certo il pubblico ha il diritto di protestare, di dire la sua opinione, ma questo non è calcio e ha ragione lo Sporting Lisbona quando sottolinea: "Lo Sporting Lisbona non è questo e non può essere questo". Gesti incredibilmente pesanti e che non possono di certo lasciare indifferenti.

40 barras entraron al entrenamiento de Sporting Lisboa. Agredieron al DT y a algunos jugadores (no aparece Coates en esa lista). La práctica se suspendió al instante. Vía @alves_marcus pic.twitter.com/If4jlLPMzp — Martin Charquero (@MartinCharquero) 15 maggio 2018

SCENE DRAMMATICHE DAL PORTOGALLO

Arrivano scene drammatiche dal Portogallo che con il calcio non hanno nulla a che fare. Una cinquantina di tifosi dello Sporting Lisbona hanno aggredito l'allenatore Jorge Jesus, il suo staff tecnico e anche alcuni calciatori. Armati di spranghe e cinture con le torce sono entrati nel centro sportivo e hanno compiuto dei gesti sconsiderati. L'attaccante biancoverde Dost è rimasto ferito alla testa e sono stati colpiti anche Acuna, William Carvalho, Rui Patricio, Battaglia e Misic. Il club ha voluto diramare un comunicato stampa ufficiale, nel quale ha sottolineato: "Vogliamo condannare fermamente quanto accaduto oggi all'Academia Sporting. Non possiamo in alcun modo essere d'accordo quando ci sono atti di violenza, vandalismo e aggressione nei confronti degli atleti, dell'allenatore e dello staff tecnico, né con altri atteggiamenti che non sono assolutamente in linea con la storia della nostra squadra. Lo Sporting Lisbona non è questo e non può essere questo. Faremo ogni tipo di sforzo per individuare i responsabili e non mancheremo di infliggere punizioni nei confronti di quelli che hanno agito in questo modo pietoso".

© Riproduzione Riservata.