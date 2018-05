Viterbese Carrarese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese Carrarese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 2^ turno dei playoff di Serie C (oggi 15 maggio)

15 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Viterbese Carrarese (LaPresse)

Viterbese Carrarese, diretta dal signor Simone Sozza della sezione Aia di Seregno, si gioca oggi martedì 15 maggio alle ore 20.30 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo ed è una partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C nel girone A. Ricordiamo dunque la formula di questo turno del lunghissimo cammino che designerà l’ultima squadra da promuovere: si gioca in partita secca in casa della formazione meglio piazzata al termine della stagione regolare, che avrà pure il vantaggio di ottenere la qualificazione pure con un pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari - non sono dunque previsti i tempi supplementari o i calci di rigore. La Viterbese quinta è dunque in casa contro la Carrarese settima: al primo turno i laziali hanno avuto la meglio per 2-1 sul Pontedera, mentre la Carrarese ha letteralmente travolto 5-0 la Pistoiese in un derby toscano che non ha avuto storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Viterbese Carrarese non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma come per tutte le partite di Serie C la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CARRARESE

Facendo adesso il punto sulle probabili formazioni di Viterbese Carrarese, per i laziali di Stefano Sottili possiamo ipotizzare il modulo 4-3-3: Iannarilli in porta; difesa a quattro con Peverelli a destra, Cilento e Sini centrali, Atanasov terzino sinistro; a centrocampo ecco il terzetto formato da Benedetti perno centrale e dalle due mezzali Baldassin e Di Paolantonio; infine il tridente d’attacco che potrebbe essere composto da Vandeputte e Calderini esterni, con Jefferson punta centrale. La Carrarese allenata da Silvio Baldini potrebbe invece schierarsi con il 4-4-2 con Borra in porta; in difesa i centrali Ricci e Murolo, con i terzini Rosaia a destra e Baraye a sinistra; in mediana la coppia formata da Agyei e Foresta, esterni Tentoni a destra e Tortori a sinistra, mentre la coppia d’attacco potrebbe essere formata da Cais e Coralli.

PRONOSTICO E QUOTE

Fattore campo e classifica della stagione regolare fanno pendere dalla parte dei laziali il pronostico in vista di Viterbese Carrarese. Diamo allora uno sguardo alle quote proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 per la vittoria della Viterbese è proposto a 2,20, poi per il segno X si sale a 3,05 e si arriva fino a 3,30 per il segno 2, che naturalmente starebbe ad indicare un colpaccio esterno della Carrarese.

