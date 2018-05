Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (11^ tappa Assisi-Osimo, oggi)

Classifica Giro d'Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie della corsa a tappe. Oggi si corre l'undicesima tappa da Assisi a Osimo, Simon Yates resta il leader della generale

16 maggio 2018 Claudio Franceschini

Simon Yates ancora maglia rosa nella classifica del Giro d'Italia 2018 (Foto LaPresse)

Partirà tra poco l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: percorso breve quello che va da Assisi e Osimo, ma siamo sugli Appennini e dunque potremmo vivere davvero tante sorprese. Ovviamente anche la classifica generale potrebbe risentirne: per il momento comanda ancora Simon Yates, il britannico della Mitchelton-Scott che nella tappa di martedì ha anche guadagnato secondi su tutti i rivali riuscendo a scattare sul traguardo volante, e dunque incrementando il suo vantaggio anche se di poco. Yates ha 41 secondi di vantaggio su Tom Dumoulin e 46 su Thibaut Pinot; tutti i corridori nella Top 10 hanno guadagnato una posizione a causa del crollo verticale di Esteban Chaves che ha perso tantissimo tempo. Domenico Pozzovivo, quarto a un minuto netto, è ancora il migliore degli italiani; troviamo poi Fabio Aru con 2’39’’ da recuperare alla maglia rosa (ma il suo Giro d’Italia inizierà inevitabilmente più avanti).

LE ALTRE GRADUATORIE

La maglia ciclamino, quella della classifica a punti, è ancora sulle spalle di Elia Viviani: il veneto della Quick-Step Floors ha 178 punti e precede l’irlandese Sam Bennett (112), ma questa graduatoria è in realtà un dominio degli italiani che piazzano sei corridori nei primi dieci, con Davide Ballerini che chiude il podio e le uniche eccezioni che sono rappresentate - oltre che da Bennett - dalla maglia rosa Simon Yates (quinto), dal canadese Guillaume Boivin (settimo) e dal russo Maxim Belkov (decimo). La classifica della maglia azzurra è quella degli scalatori: ovviamente qui i favoriti si devono ancora svelare e Yates rimane in testa con 55 punti, davanti al compagno di squadra e già citato Chaves (47) e a Thibaut Pinot (36), gli italiani si piazzano in quinta, sesta e settima posizione con Giulio Ciccone, Fausto Masnada e lo stesso Pozzovivo. Da segnalare infine la maglia bianca, che premia il miglior giovane: il primo della classifica è Richard Carapaz, il colombiano Miguel Angel Lopez Moreno chiude il podio e va ricordato che questa graduatoria ricalca ovviamente quella generale, ma è riservata agli Under 25.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 43h42'38"

2 Tom Dumoulin (Ned) +41"

3 Thibaut Pinot (Fra) +46"

4 Domenico Pozzovivo (Ita) +1'00"

5 Richard Carapaz (Ecu) +1' 23"

6 George Bennett (Nzl) + 1'36"

7 Rohan Dennis (Aus) +2' 08"

8 Pello Bilbao (Spa) +2'28"

9 Micheal Woods (Can) + 2'25"

10 Chris Froome (Gbr) + 2'30''

