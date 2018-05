Gigi Buffon si ritira? / Domani la conferenza stampa, ma la sorella alimenta le speranze dei tifosi della Juve

Gigi Buffon si ritira? Domani la conferenza stampa già annunciata dalla Juventus, ma la sorella Veronica fa sognare i tifosi e ipotizza che possa ancora continuare a giocare.

16 maggio 2018

Gigi Buffon si ritira? - La Presse

La sorella di Gianluigi Buffon alimenta il sogno dei tifosi della Juventus di vedere il calciatore continuare ancora un anno con la maglia bianconera sulle spalle. Proprio a ventiquattro ore dalla conferenza stampa già annunciata dalla squadra sette volte Campione d'Italia ha parlato Veronica Buffon che a Tuttosport ha sottolineato: "Sinceramente vedo Gigi Buffon ancora sul campo, non mi sembra un calciatore sul viale del tramonto. Io erao una pallanuotista e avevo mille motivi di smettere a 27 anni, invece mi chiedo quale sia la ragione per cui debba farlo Buffon. Ha 40 anni, e allora? Parliamo del portiere protagonista del settimo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus e della quarta Coppa Italia di fila. In Champions League al Bernabeu è stato fantastico. Gigi Buffon è un patrimonio dell'Unesco e fidatevi di me che ho praticato sport ad alto livello, a San Siro al minuto 86 vinci grazie agli uomi e non grazie ai campioni". Parole che potrebbero spiegare un'eventuale sorpresa con Gigi Buffon che potrebbe quindi anche decidere di continuare.

DOMANI LA CONFERENZA STAMPA D'ADDIO?

Gigi Buffon e la Juventus hanno annunciato che domani mattina ci sarà una conferenza stampa tenuta proprio dal capitano bianconero. Al momento non è stato chiarito cosa dirà l'estremo portiere dei sette volte campioni d'Italia che veste la maglia del club allenato da Massimiliano Allegri dal 2001. In molti però sono sicuri che questa servirà per annunciare l'addio al calcio giocato di quello che dal 2006 a oggi è stato il capitano della Nazionale, per poi ovviamente anche svelare quale sarà il suo futuro. Su questo si sono sbilanciati in diversi, sottolineando come probabilmente Gigi Buffon non continuerà con la maglia della Juventus neanche da dietro la scrivania, ma come sembra ancora più probabile l'ipotesi che il portiere diventi un membro dello staff di Roberto Mancini nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra.

