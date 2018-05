Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (11^ tappa Assisi Osimo)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 11^ tappa Assisi-Osimo: percorso e orari di questa ostica frazione sugli Appennini, possibili insidie (oggi 16 maggio)

16 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: oggi omaggio a Michele Scarponi (LaPresse)

Oggi l’undicesima tappa Assisi-Osimo sarà una giornata stuzzicante del Giro d’Italia 2018. Sarà una frazione piuttosto breve (km 156), ma con tutte le insidie classiche delle giornate da vivere sugli Appennini, con diverse salite fra le quali alcuni veri e propri muri, come quello di Filottrano dove il Giro d’Italia oggi transita per onorare la memoria di Michele Scarponi oppure come quello collocato proprio ad Osimo, tanto che tecnicamente questo sarà il quarto arrivo in salita di questa edizione numero 101 del Giro e in effetti potrebbe creare qualche distacco, anche se non si tratterà naturalmente di una tappa di montagna vera e propria. In ogni caso: una giornata tutta da vivere sulle strade di Umbria e Marche, attraversando le province di Perugia, Macerata e Ancona, dunque come di consueto andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire al meglio questa tappa con cui il Giro d’Italia entrerà nella sua seconda metà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la undicesima tappa Assisi-Osimo avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO ASSISI OSIMO

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 13.05 da Assisi, località naturalmente nota in tutto il mondo grazie a San Francesco. I primi 30 km saranno relativamente tranquilli, anche la strada tenderà gradualmente a salire, per poi affrontare la prima ascesa vera e propria della giornata, quella verso il Gran Premio della Montagna di terza categoria di Passo Cornello (km 41,7). Dopo la discesa inizierà un falsopiano anch’esso che tenderà gradualmente a scendere, sarà dunque questa una fase veloce della corsa, che supererà di slancio anche il primo traguardo volante a Castelraimondo (km 69,6). Dopo San Severino Marche si ricomincerà a salire verso il secondo Gpm della giornata, il Valico di Pietra Rossa (km 97,5), anch’esso classificato di terza categoria. Al termine della discesa, ecco quello che potremmo definire il Muro di Filottrano, la breve ma impegnativa salita che bisognerà affrontare nella cittadina di Michele Scarponi: da segnalare che in cima non ci sarà un Gpm bensì il secondo traguardo volante (km 126,7), dunque ci saranno anche gli abbuoni che potrebbero ingolosire qualcuno. Si tratterà di circa 1,5 km, durissimi soprattutto nella prima parte che avrà una pendenza media dell’11,8% su 800 metri e punte di pendenza massima fino al 16%. Superato questo difficile ostacolo, si pedalerà fra altri saliscendi verso Osimo, per un finale tutto da vivere. A 5 km dal traguardo, appena giunti ad Osimo, si affronta il muro di via del Borgo che sarà insidioso anche perché il fondo stradale sarà in pavè grossolano, uno strappo lungo 300 metri al 16% di pendenza. Dopo una breve picchiata, si torna a salire verso l’arrivo e si scala via Olimpia per la lunghezza di circa 1 km, tratto durissimo con pendenza media del 12,4% e con lunghi tratti al 16% di pendenza massima, prima di entrare nel centro storico dove l’ascesa si farà più lieve, ma continuando comunque a salire fin sul traguardo, che sarà valido anche come Gpm di quarta categoria.

