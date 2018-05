Infortunio Spinazzola / Rottura del legamento e lungo stop, ora la Juventus sulle fasce è nei guai!

Infortunio Spinazzola, il terzino è stato operato per la rottura del legamento crociato anteriore e dovrà stare fuori a lungo. La Juventus ora è nei guai perché contava molto su di lui.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Spinazzola - La Presse

La Juventus ora è in grande emergenza per le corsie esterne in difesa con l'infortunio di Leonardo Spinazzola. Questo porterà i bianconeri a prendere delle decisioni importanti sulla difesa. Stephan Lichtsteiner ha già rivelato che lascerà i bianconeri alla fine della stagione, mentre Kwadwo Asamoah ha già sostenuto le visite mediche con l'Inter. Sempre più lontano dai bianconeri risulta essere Alex Sandro, vicino all'addio e con il Manchester City forte su di lui. Al momento quindi l'unico sicuro di rimanere è Mattia De Sciglio che quest'anno però ha più volte avuto problemi fisici e per questo motivo non può essere considerato una certezza. Rimane probabile l'arrivo in bianconero di Matteo Darmian dal Manchester United al quale a questo punto si dovrà unire un altro terzino di livello, considerando anche la possibilità di veder rimanere a Torino Benedikt Howedes e di vedere ancora Juan Cuadrado in difesa.

ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE E LUNGO STOP

Leonardo Spinazzola è stato oggi operato al legamento crociato anteriore e dovrà stare fermo almeno per sei mesi. Una brutta notizia per la Juventus che puntava molto su di lui per il futuro. Sarà quindi costretto a saltare tutta la preparazione estiva e tornerà a disposizione alla fine di novembre. Il ragazzo è veramente sfortunato visto che già l'anno scorso saltò il suo ritorno in bianconero. La Juventus infatti aveva praticamente ceduto Kwadwo Asamoah al Galatasaray, per poi rifiutare l'offerta dei turchi di fronte all'ostracismo del club bergamasco nel lasciar partire il calciatore prima della fine del prestito biennale. Ora Spinazzola tornerà in bianconero, ma sicuramente dovrà aspettare ancora a lungo prima di vederlo giocare in campo vicino a Giorgio Chiellini e compagni. La Juventus però punta forte su di lui e di certo non si farà abbattere da un infortunio che si può superare.

