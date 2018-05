Joao Pedro squalificato per 6 mesi/ Il calciatore del Cagliari, in campo per l'inizio della prossima stagione

Joao Pedro squalificato per 6 mesi, il calciatore del Cagliari potrebbe essere in campo già per la terza giornata della prossima stagione, staremo a vedere se in Serie A o in B.

Dopo la decisione sulla sua squalifica Joao Pedro ha parlato così: "E' scontato dire che rientrerò più forte di prima, ma per me questa è una rinascita vera e propria". Il Cagliari ha dimostrato di voler stare davvero molto vicina al calciatore con il Presidente Tommaso Giulini che era presente a Roma per dimostrare vicinanza al ragazzo e soprattutto per spiegare come "sia importante il ragazzo per il Cagliari e per la Sardegna". Il ragazzo classe 1992 ha un accordo fino al 2021 con la squadra di Giulini e probabilmente resterà al Cagliari a prescindere da quale sarà il futuro della squadra sarda se in Serie A o in B. Ora però è tempo di pensare alla prossima decisiva giornata di campionato quando si capirà se la squadra sarda riuscirà a salvarsi e a rimanere nella massima categoria. Il calciatore era stato portato in Italia dal Palermo nel 2010, ma solo al Cagliari nel 2014 era riuscito ad esplodere definitivamente.

IN CAMPO PER LA TERZA GIORNATA DEL PROSSIMO ANNO?

Joao Pedro è stato ufficialmente squalificato per sei mesi e tornerà in campo il 16 settembre del 2018. Sfruttando l'estate di fatto potrebbe saltare soltanto le prossime tre giornate di campionato considerando l'ultima di questa stagione e le prime due della prossima. Il Cagliari deve ancora salvarsi, ma in un'ottica positiva potrebbe ritrovare il suo capitano alla terza giornata del prossimo campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali. La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha deciso di credere alla tesi dell'integratore contaminato per la doppia positività al diuretico che era emersa nelle partite contro il Sassuolo e il Chievo Verona. Si è deciso così, andando a sfatare quindi l'ipotesi di far terminare qui la carriera del calciatore brasiliano con una possibile squalifica di quattro anni per intenzionalità. Una situazione che ha reso felice ovviamente sia il calciatore che il Cagliari.

