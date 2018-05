Marsiglia Atletico Madrid/ Streaming video e diretta Tv8: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Marsiglia Atletico Madrid, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. E' la finale di Europa League: si gioca al Parc Olympique Lyonnais

16 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Marsiglia Atletico Madrid, finale Europa League (Foto LaPresse)

Marsiglia Atletico Madrid, che sarà diretta dall’olandese Bjorn Kuipers, è la finale di Europa League 2017-2018: le due squadre scendono in campo al Parc Olympique Lyonnais con calcio d’inizio alle ore 20:45 di mercoledì 16 maggio. Siamo finalmente arrivati alla resa dei conti: spagnoli e francesi si affrontano in una partita che naturalmente prevede tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità dopo i 90 minuti, come ormai accade dalla stagione 1997-1998 quando il trofeo si chiamava ancora Coppa Uefa, e Inter e Lazio disputarono (guarda caso in Francia, ma a Parigi) la prima finale secca. L’Europa League esiste invece dal 2009: l’Atletico ha vinto la prima edizione di sempre ripetendosi due anni più tardi, l’OM ha raggiunto la finale nel 2004 ma aveva anche giocato e perso l’ultima di Coppa Uefa. I francesi non vincono una coppa europea dal 1993 (Coppa dei Campioni) ma per questa gara di Lione la sensazione è che sia Diego Simeone, ancora una volta, il reale favorito.

MARSIGLIA ATLETICO MADRID, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Marsiglia Atletico Madrid è un appuntamento in chiaro per tutti: la diretta tv della finale di Europa League è infatti su Tv8, il canale che per tutta la stagione ha trasmesso una partita alla settimana in questo torneo. Naturalmente chi fosse in possesso di un abbonamento alla televisione satellitare potrà seguire la sfida di Lione anche su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio o Sky Calcio 1, e in mancanza della sottoscrizione al pacchetto Calcio il codice 415535 permetterà di acquistare il singolo evento. Grazie all’applicazione Sky Go è inoltre attivabile la diretta streaming video su PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi e potendo collegare fino a un massimo di due dispositivi per ogni abbonamento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Le due squadre hanno seguito percorsi diversi per trovarsi in finale: il Marsiglia ha iniziato l’Europa League dalla fase a gironi, non ha brillato particolarmente ma ha fatto la differenza in casa, dove non conosce pause dall’ultima partita del primo turno e per il resto ha sempre vinto. Eliminate lungo il percorso Braga, Athletic Bilbao, Lipsia e Salisburgo; in queste quattro gare interne ha incassato tre gol e per due volte ha mantenuto la porta inviolata. L’Atletico Madrid ha fallito il girone di Champions League, eliminato da Roma e Chelsea non essendo clamorosamente riuscito a battere il Qarabag; dopo le due finali in tre anni si è ritrovato in Europa League e ha comunque dimostrato di voler onorare l’impegno, facendo fuori Copenhagen, Lokomotiv Mosca, Sporting Lisbona e Arsenal con un percorso quasi netto (un pareggio e una sconfitta), come sempre blindando la propria porta che in otto partite ha incassato solo tre gol. Ovviamente chi vincerà questa finale andrà a giocare la Supercoppa Europea contro una tra Real Madrid e Liverpool; c’è dunque l’occasione per fare un bis internazionale. In campionato l’Atletico ha praticamente blindato il secondo posto mettendosi davanti al Real Madrid, il Marsiglia non perde da metà marzo ma con due pareggi nelle ultime tre non è riuscito a tenere il passo del Monaco, e si dovrà molto probabilmente accontentare di un altro viaggio in Europa League a meno che il Lione non manchi la vittoria casalinga contro un Nizza fuori da tutto (l’OM dovrà battere l’Amiens).

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATLETICO MADRID

Per la finale, Rudi Garcia ha ritrovato il portiere Mandanda e il difensore Rolando, già matchwinner in semifinale: entrambi dovrebbero essere titolari a scapito di Yohann Pelé e Rami, completando una linea arretrata con Luiz Gustavo e con Sakai (in vantaggio su Bouna Sarr) e Amavi come terzini. A centrocampo Sanson detta i ritmi del gioco (in origine era un trequartista) mentre Maxime Lopez si preoccuperà più che altro di fare interdizione; il Marsiglia ha grande qualità davanti, con capitan Payet a illuminare e servire al meglio Thauvin (esploso dal punto di vista realizzativo) e Ocampos, visto in Italia lo scorso anno. La prima punta dovrebbe essere Germain, a meno che Mitroglou non recuperi il top della condizione all’ultimo. A proposito di ritorni, sono fondamentali nell’Atletico Madrid quelli di Juanfran e Filipe Luis: Simeone ha a disposizione i due terzini storici, Godin guiderà la difesa davanti a Oblak e dunque l’unico dubbio rimane quello tra José Gimenez e Savic, con il primo favorito. A centrocampo, dati per scontati Gabi e Koke (quest’ultimo a sinistra), doppia opzione: Saul Niguez a destra con Thomas al centro oppure il giovane spagnolo schierato nella zona nevralgica e Angel Correa sull’esterno. In attacco, pochi punti di domanda: al fianco dell’imprescindibile Griezmann dovrebbe giocare ancora Diego Costa.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, l’Atletico Madrid parte nettamente favorito per la finale di Europa League: le possibilità 1X2 finale ci dicono infatti che la vittoria dei Colchoneros (segno 2) è data a 1,65 contro il 5,50 che accompagna il segno 1 per il successo del Marsiglia. Con il segno X punterete sui tempi supplementari: il vostro guadagno sarebbe in questo caso di 3,70 volte la cifra messa sul piatto. In più, da ricordare che la quota Under 2,5 vale 1,70 mentre quella Over 2,5 arriva a 2,5 volte la giocata; siamo a 1,95 per l’ipotesi Gol e 1,75 per la NoGol, dunque è più probabile che esca una partita in cui sia una sola squadra ad andare a segno e si scommette su meno di tre reti complessive.

