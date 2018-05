Nuove maglie di Juventus e Inter / La prossima stagione è già qui: presentate nell'ultima giornata di Serie A

Nuove maglie di Juventus e Inter, la prossima stagione è già qui: presentate nell'ultima giornata di Serie A nelle sfide interne rispettivamente contro il Verona e la Lazio.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Nuove maglie di Juventus e Inter - La Presse

Le nuove maglie di Juventus e Inter saranno presentate nell'ultima giornata di Serie A che disputeranno rispettivamente contro Verona e Lazio. La società bianconera ha deciso di tornare alle bande larghe che si erano già viste nella scorsa stagione e che non piacciono assolutamente ai tifosi. Tanto che i tifosi bianconeri hanno deciso di far partire una petizione online per cercare di tornare alle consone strisce strette viste quest'anno. Dall'altra parte sono entusiasti della scelta Nike i tifosi della squadra meneghina grazie soprattutto alle scelte dedicate al ventesimo anno insieme tra la società e l'azienda con il baffo come logo. Si tratta di un mix tra la prima maglia nerazzurra Nike quella del 1998/99 e quella del 2010/11 considerata la più importante perchè riportava le targhette di campione d'Italia, d'Europa e del Mondo grazie al Triplete.

UNA TROVATA DI MARKETING CAMBIA IL CALCIO ITALIANO

Il calcio italiano è sempre più protagonista del marketing con una bella rivoluzione che punta al futuro. Sono diversi infatti i club che decidono di stravolgere le loro abitudini e di anticipare la presentazione della maglia della nuova stagione, facendola debuttare nell'ultima giornata di campionato. Seguendo l'esempio della Roma su questa linea si muoveranno anche Juventus e Inter. I sette volte campioni d'Italia sono attesi dalla partita interna contro l'Hellas Verona che sarà solamente una passerella a Scudetto già matematicamente conquistato. Sarà anche l'occasione per salutare Gianluigi Buffon che domani mattina dovrebbe annunciare la fine della sua carriera. Dall'altra parte invece per l'Inter sarà una gara piuttosto delicata quella da giocare a San Siro contro la Lazio che potrebbe decidere il futuro anche di Luciano Spalletti. Al momento i biancocelesti sono tre punti sopra, ma se i nerazzurri dovessero vincere potrebbero scippare proprio alla squadra di Simone Inzaghi un posto nella prossima Champions League.

