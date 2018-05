PAGELLE/ Marsiglia-Atletico Madrid: i voti del primo tempo (Europa League, finale)

Pagelle Europa League, Marsiglia Atletico Madrid: i voti del primo tempo. Griezmann si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Anguissa, che errore!

16 maggio 2018 Stefano Belli

Marsiglia Atletico Madrid (foto LaPresse)

PAGELLE MARSIGLIA ATLETICO MADRID: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Al Groupama Stadium di Lione è in corso la finalissima di Europa League tra Olympique Marsiglia e Atletico Madrid, al momento il punteggio vede la formazione di Simeone avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo che ha visto gli uomini di Rudi Garcia partire all'arrembaggio, divorandosi al 4' una colossale palla gol con Germain (5,5) che su suggerimento di Payet (6,5) non riesce a inquadrare lo specchio della porta davanti a Oblak (6,5) che in seguito fa buona guardia sul numero 10 avversario. I colchoneros lasciano sfogare i transalpini aspettano il momento buono per lasciare il segno, come accade al 21' quando Mandanda (5,5) sbaglia il rinvio e Anguissa (5) lo stop, ne approfitta Griezmann (7,5) che si invola verso la porta e gonfia la rete sbloccando la contesa. Poco dopo la mezz'ora l'OM perde per infortunio Payet che esce dal campo tra le lacrime, consolato da compagni e avversari, per adesso l'Atletico ha tutto sotto controllo e chiude tutti gli spazi nella sua metà campo.

VOTO MARSIGLIA 6 - L'inizio promettente delude tutti, l'errore di Anguissa spiana la strada al gol di Griezmann e l'infortunio di Payet complica soltanto la situazione. MIGLIORE MARSIGLIA: PAYET 6,5 - Mai come stasera Rudi Garcia aveva bisogno del suo numero 10 che invece viene a mancare nel momento decisivo. Non ha portato fortuna (finora) toccare la coppa al momento dell'ingresso in campo PEGGIORE MARSIGLIA: ANGUISSA 5 - Regala il pallone a un certo Griezmann che non si fa mai pregare quando riceve favori dagli avversari. VOTO ATLETICO MADRID 6,5 - I colchoneros lasciano sfogare gli avversari e al loro primo errore lasciano il segno con Griezmann, che non a caso è soprannominato "piccolo diavolo". MIGLIORE ATLETICO MADRID: GRIEZMANN 7,5 - Si fa trovare al posto giusto e al momento giusto, sbloccando la finalissima. PEGGIORE ATLETICO MADRID: DIEGO COSTA 5,5 - A malapena ci siamo accorti della sua presenza in campo.

© Riproduzione Riservata.