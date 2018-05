Polonia Italia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Nations League volley femminile)

Diretta Polonia Italia: info streaming video e tv del secondo match delle azzurre nella prima settimana della Volley ball Nations League femminile.

16 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Polonia Italia (laPresse)

Polonia Italia è la partita in programma oggi giovedì 17 maggio a Lincoln, nel Nebraska ed è valida quale secondo match della prima settimana della Volley Ball Nations League: fischio d’inizio fissato alle ore 00.00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 17.00 locali). Secondo banco di prova quindi per le azzurre del ct Davide Mazzanti che hanno l’obbligo di riscattare il brutto KO subito contro la Turchia appena 24 ore fa. La sconfitta è bruciante benchè arrivi con tutte le giustificazioni del caso, tra cui una inevitabile mancanza di condizione per molte delle ragazze presenti a questo appuntamento nel Nord America per la Nations League, il torneo che come sappiamo ha di fatto preso il posto della World Grand Prix, per decisione della stessa Fivb.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita in programma oggi tra Polonia e Italia non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita. Appuntamento quindi alle ore 00.50 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Nessuna diretta streaming video del match ovviamente ma segnaliamo la possibilità di vedere la partita sempre in differita sul portale gratuito raiplay.it, sempre a partire alle ore 00.50.

IL PRIMO TURNO

Dando un occhio ai risultati rimediati sia da Polonia che dall’italia nel primo match della prima settimana della Nations League vediamo bene che entrambe le nazionali si approcceranno al match di oggi con particolari motivazioni. Entrambi i team hanno infatti fretta di porre rimediati al KO registrato meno di 24 ore e di dimostrare a Lincoln il proprio valore, benchè siamo solo agli inizi della competizione e il programma è ancora ben lungo. Guardando quindi la giornata di ieri rispondiamo che l’italia ha perso con un netto 3-0 contro la Turchia di Guidetti: i parziali sono stati firmati sul 25-21, 25-21, 25-20, segno di una prestazione contratta e troppo nervosa da parte delle azzurre, forse ancora in difficoltà nell’approcciare con la giusta mentalità tale competizione. Non è andata meglio alla Polonia, finora KO sotto i colpi della nazionale Usa: 3-1 il tabellone finale con i parziali a referto di 28-26, 25-22, 22-25,25-15. La squadra guidata da Narrocki pur essendosi mostrata più concentrata ha potuto fare ben poco contro la potenza americana, e la giocatrice di Busto Michelle Bartsh ha potuto davvero fare il bello e il cattivo tempo contro le polacche.

© Riproduzione Riservata.