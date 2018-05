Probabili formazioni/ Marsiglia Atletico Madrid: quote, le ultime novità live (finale Europa League)

Probabili formazioni Marsiglia Atletico Madrid: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre nella finale di Europa League. Rudi Garcia con il dubbio Mitroglou

16 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Marsiglia Atletico Madrid, finale Europa League (Foto LaPresse)

La finale di Europa League 2017-2018 Marsiglia Atletico Madrid è dietro l’angolo: mercoledì 16 maggio alle ore 20:45, sede dell’incontro il Parc Olympique Lyonnais e dunque la squadra francese può essere quasi considerata in casa, anche se non è nel suo stadio ma anzi sul campo di una rivale nazionale. Sia come sia, OM e Colchoneros si affrontano nell’ultimo atto di un torneo che è stato lungo e che nel corso del suo cammino ha raccolto altre partecipanti, tra cui proprio l’Atletico che ora ha la possibilità di vincere la sua terza Europa League; il Marsiglia non festeggia una coppa europea da oltre 20 anni e vuole tornare a farlo. Leggiamo allora quali sono i dubbi e le certezze che albergano nella mente dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Marsiglia Atletico Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha quotato la finale di Europa League tracciandone il pronostico, a essere favorito è l’Atletico Madrid e non certo di poco: infatti la quota per la vittoria dei Colchoneros, per la quale andrà giocato il segno 2, vale 1,65. Siamo invece a 5,50 per il segno 1, che identifica la vittoria del Marsiglia visto che i francesi sono ufficialmente “in casa”; il pareggio porterebbe la partita ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, se le cose andassero in questo modo il vostro guadagno sarebbe di 3,70 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATLETICO MADRID

I DUBBI DI RUDI GARCIA

Rolando sì, Mitroglou forse: questo il borsino dei due giocatori in dubbio nell’Olympique Marsiglia, con Rudi Garcia che dunque potrebbe dover fare a meno del suo attaccante greco. Mitroglou dovrebbe comunque andare in panchina, ma in campo dovrebbe esserci Germain; Rolando invece è favorito per affiancare Luiz Gustavo al centro della difesa, spingendo verso la panchina l’ex Milan Rami. Per il resto non si cambia rispetto alle ultime uscite, se non per il portiere che dovrebbe essere Mandanda, recuperato quasi in extremis: la scelta di Garcia dovrebbe ricadere su di lui piuttosto che su Yohann Pelé, dubbio invece tra Bouna Sarr e Sakai per la fascia destra con Amavi che a sinistra è favorito sullo stesso giapponese. La mediana è una certezza con Maxime Lopez e Sanson, lo è anche la trequarti dove Thauvin segna come una prima punta e Ocampos è particolarmente ispirato, ma come sempre tutto passa dai piedi di capitan Payet che dovrà solo badare a mantenere costante la dedizione e l’attenzione, incidendo per l’intera durata della partita.

GLI 11 DI SIMEONE

A conti fatti, il dubbio di Diego Simeone è soltanto uno ed è quello di cui parlavamo ieri: sostanzialmente il ballottaggio è tra Angel Correa e Thomas Partey, e per le posizioni di centrale di centrocampo ed esterno destro. Con il primo in campo, Saul Niguez giocherebbe al fianco di capitan Gabi; con il ghanese titolare, il numero 8 andrebbe a destra destinando alla panchina l’argentino. Sicuramente a sinistra agirà Koke, vero regista della squadra ma spostato da esterno; Juanfran e Filipe Luis sono entrambi recuperati e saranno dunque i terzini di una difesa comandata come sempre da Godin, che davanti ad Oblak giocherà in coppia con José Gimenez che appare al momento favorito su Savic. L’attacco è forse il reparto meno modificabile: quando conta davvero Diego Costa è titolare e dunque l’ex Chelsea, tornato per acclamazione popolare a Madrid dopo il periodo londinese, sarà ancora una volta la prima punta con Griezmann che naturalmente giocherà al suo fianco e dovrà essere il leader tecnico dell’Atletico. Attenzione alla panchina, dalla quale parte Fernando Torres insieme a Gameiro: un lusso mica da ridere per il Cholo.

IL TABELLINO





MARSIGLIA (4-2-3-1): 30 Mandanda; 2 Sakai, 6 Rolando 19 Luiz Gustavo, 18 Amavi; 27 Maxime Lopez, 8 Sanson; 26 Thauvin, 10 Payet, 5 Ocampos; 28 Germain

A disposizione: 16 Y. Pelé, 17 B. Sarr, 23 Rami, 4 B. Kamara, 29 Zambo Anguissa, 14 N’Jie, 11 Mitroglou

Allenatore: Rudi Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: -

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 24 J. Gimenez, 2 Godin, 3 Filipe Luis; 11 A. Correa, 8 Saul Niguez, 14 Gabi, 6 Koke; 7 Griezmann, 18 Diego Costa

A disposizione: 25 Werner, 16 Vrsaljko, 15 Savic, 19 L. Hernandez, 5 Thomas, 21 Gameiro, 9 Fernando Torres

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: -

Indisponibili: -

