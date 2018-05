Turchia Italia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Nations League, volley femminile)

Diretta Turchia Italia: info streaming video e tv, del primo incontro della nostra nazionale femminile di volley della Volleyball Nations League 2018.

16 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Turchia Italia (LaPresse)

Turchia Italia, è la partita in programma oggi mercoledi 16 maggio presso il Bob Devaney Sport Center di Lincoln (Nebraska): fischio d’inizio previsto già alle ore 00.00 secondo il fuso orario italiano, anche se saranno ore 17.00 locali. Inizia quindi oggi per la nazionale italiana di volley femminile la Volleyball Nations League, il nuovo evento studiato dalla federazione internazionale che sostituisce di fatto la World Grand Prix: un utile banco di prova quindi per tutte le migliori nazionali al mondo in attesa dei prossimi mondiali in Giappone previsti a settembre. La sfida in programma oggi è quindi in vero grande esordio nella formazione guidata dal coach Davide Mazzanti nella stagione 2018, dopo qualche amichevole giocata con il Giappone pochi giorni fa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Turchia e Italia non sarò visibile in diretta tv, ma solo in differita. La Tv di stato ha ovviamente l’esclusiva per i match delle nazionali azzurre, ma questa sfida iniziale della Nations League sarà disponibile solo dalle ore 1.30 sul canale Raisport +, al numero 57 del digitale terrestre. Diretta streaming video dell’appuntato assicurata per tutti gli appassionati tramite il portale Replay, ovviamente disponibile dopo le ore 1.30, in concomitanza con la trasmissione in tv del match.

LE CONVOCATE

Prima però do dare la parola al campo per questo primo incotro della Nations League di volley femminile tra Turchia e Italia, andiamo a vedere chi saranno le azzurre che proveranno a tenere alto il tricolore a Lincoln. 14 le convocate per questa prima parte del torneo intenrnazionale dal ct Mazzanti, ex Imoco, dove però riscontriamo ancora qualche assenza di peso: mancheranno infatti Enogu, Chriichella, Danesi, Lucia Bosetti e De Gennaro. Non per questo però la nostra formavano risulta meno forte, anzi l’Italia ha ottime prospettive per questa prima parte della Nations League. Ecco quindi che oggi in campo vedremo due palleggiatrici (Malinov e Cambi), 2 opposti (Ortolani e Mingardi), 4 schiacciartici (Guerra, Pietrini, Sylla e Degradi), 4 centrali (Olivotto, Fahr, Lucian e Berti) e 2 liberi (Parrocchiale e Spirito). Dall’altra parte però l’avversario sarà importante: oggi le nostre azzurre se la vedranno con la Turchia di Giovanni Guidetti, 12^ nel ranking della Fivb, e bronzo gli europei 2017.

