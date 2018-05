Video/ Albinoleffe Feralpisalò (0-1): highlights e gol della partita (Serie C play off 2^ turno)

Video Albinoleffe Feralpisalò (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida nel 2^ turno dei play off di Serie C. Passano i leoni del garda!

16 maggio 2018 Stefano Belli

Video Albinoleffe Feralpisalò (LaPresse)

L'Albinoleffe esce sconfitto dalla sfida contro la Feralpisalò e abbandona i play-off di Serie C, prosegue invece nel suo cammino la squadra di Domenico Toscano che si impone di misura per 1 a 0 e si qualifica per gli ottavi di finale. Il primo tempo è caratterizzato dall'equilibrio che porta le due squadre ad annullarsi a vicenda, almeno nella prima mezz'ora dove i due portieri, Coser e Livieri, se la cavano piuttosto bene in mezzo ai pali. Al 32' Staiti gela il Comunale di Bergamo con un destro a giro dai 25 metri che non lascia scampo a Coser la cui porta viene violata: Feralpisalò in vantaggio e che poco più tardi va a un passo dal raddoppio con il palo colpito da Guerra che fa letteralmente tremare la porta avversaria, in difesa balla troppo la squadra di Alvini che rischia di compromettere tutto il lavoro di un'intera stagione in soli 90 minuti.

LA RIPRESA

Anche nella seconda frazione i gardesani sfiorano il secondo gol con il tiro al volo di Raffaello che si perde di pochissimo a lato, nel finale l'assalto disperato dei seriani non dà i suoi frutti con i tentativi di Kouko e Gelli che vanno a vuoto, anche per merito del portiere Livieri che effettua un intervento decisivo sulla rovesciata del numero 23 dell'Albinoleffe che aveva cercato di segnare l'eurogol. Al triplice fischio di Mei, che poco prima aveva espulso Sbaffo per proteste, grande festa nelle fila della Feralpisalò, delusione cocente per i padroni di casa che anche l'anno prossimo dovranno accontentarsi di giocare in terza divisione, mentre il sogno dei Leoni del Garda continua.

