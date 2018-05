Video/ Juve Stabia Francavilla (4-3): highlights e gol della partita (Serie C Play off 2^ turno)

Video Juve Stabia Francavilla (risultato finale 4-3): highlights e gol della aprtita valida nel secondo turno dei play off di Serie C. Passano le vespe.

16 maggio 2018 Stefano Belli

Video Juve Stabia Francavilla (LaPresse)

Al Menti di Castellammare accade tutto all'inizio e alla fine: Juve Stabia-Virtus Francavilla finisce 4-3 in favore dei padroni di casa che passano il turno e accedono agli ottavi dei play-off di Serie C dopo novanta minuti a tratti pirotecnici, a tratti noiosi: così si può riassumere l'andamento del match diretto dall'arbitro Amabile, le vespue gialloblu impiegano poco più di 3 minuti per sbloccare la contesa, sugli sviluppi di un calcio piazzato Melara trova la deviazione vincente e trafigge Albertazzi. Al 12' la formazione allenata dal duo Ferrara-Caserta è già avanti di due gol, Canotto firma il raddoppio e davanti al portiere avversario trova il modo di indirizzare il pallone nell'angolino. Gli ospiti, nonostante il doppio svantaggio, non si danno per vinti e prima della mezz'ora accorciano le distanze con Partipilo che mette in guardia il Menti sul fatto di non cantare vittoria troppo presto.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i giocatori della Juve Stabia provano a congelare la situazione anche se Simeri manca l'appuntamento con il 3 a 1 che invece Berardi trova a poco più di un quarto d'ora dal novantesimo, nuovamente sotto di due gol l'undici di D'Agostino reagisce grazie alla forza dei nervi e nel giro di sei minuti addirittura pareggia i conti con la doppietta di Partipilo e il jolly pescato da Prestia che beffa Branduani con un tiro-cross incredibile. Ci deve pensare Paponi, a due minuti dal novantesimo, a ridare un po' di tranquillità ai suoi, passa la Juve Stabia anche se in maniera rocambolesca, Virtus Francavilla eliminata ma che esce di scena a testa alta.

© Riproduzione Riservata.