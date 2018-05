Video/ Viterbese Carrarese (2-1): highlights e gol della partita (Serie C Play off 2^ turno)

Video Viterbese Carrarese (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nel 2^ turno dei play off di Serie C. Passano i padroni di casa.

16 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Viterbese Carrarese (LaPresse)

Allo Stadio Enrico Rocchi la Viterbese si impone sulla Carrarese per 2 a 1. Nel primo tempo i Leoni riescono a spezzare l'equilibrio subito al 2', quando Jefferson trova il tiro a giro vincente capitalizzando uno spunto solitario. Il tecnico dei Marmiferi decide di effettuare due sostituzioni già al 31' richiamando Ricci e Tortori per Vassallo e Biasci ma è solamente nel finale di frazione che la partita si vivacizza di nuovo: Calderini per i padroni di casa al 42' e Vassallo per gli ospiti al 44' infatti colpiscono entrambi un palo.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo accade tutto nel giro di appena 7 minuti visto che Di Palantonio, al 50', realizza la rete del raddoppio definitivo sfruttando nel miglior modo possibile l'incertezza di Borra, incapace di controllare a dovere il pallone al momento della parata. Al 57' Murolo, ispirato da Baraye, cerca quindi inutilmente di riaprire la sfida andando a segno e così la Carrarese dice addio al sogno promozione che rimane invece vivo per la Viterbese, ora entrata ufficialmente nella fase nazionale dei palyoff. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Sozza, della sezione di Seregno, ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Baldassin da un lato, Tentoni e Murolo dall'altro.

© Riproduzione Riservata.