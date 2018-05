Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (12^ tappa, oggi)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, oggi la dodicesima tappa non dovrebbe essere insidiosa (17 maggio)

17 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia 2018: Simon Yates è la maglia rosa (LaPresse)

Nella classifica del Giro d’Italia 2018 resta al comando il britannico Simon Yates, che anche oggi indosserà la maglia rosa. Il primato del britannico della Mitchelton-Scott è anzi adesso ancora più solido, dopo l’ennesima dimostrazione di forza data da Yates sul muro verso il traguardo di Osimo ieri pomeriggio. Seconda vittoria di tappa dopo quella al Gran Sasso e altri secondi molto pesanti guadagnati su tutti gli inseguitori a cominciare da Tom Dumoulin, che resta comunque il rivale più pericoloso essendo secondo a 47” nella classifica generale di questo Giro d’Italia che ha ormai superato la metà del proprio cammino. Si profila anzi quello che potrebbe essere uno splendido duello: Yates il più forte in salita, dove comunque Dumoulin sta reggendo molto bene; l’olandese invece è sulla carta il più forte a cronometro e dovrà sfruttare al meglio la chance della prova contro il tempo di martedì prossimo da Trento a Rovereto - prima però ci saranno lo Zoncolan e l’insidiosa tappa di Sappada, non è certo questo il momento di fare calcoli. Oggi e domani invece dovrebbero essere due giornate più tranquille, una parentesi per i velocisti prima di tornare a fare maledettamente sul serio.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: GLI ALTRI BIG

Dietro la coppia Yates-Dumoulin, la vita comincia a farsi dura per tutti gli altri, a cominciare da Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo, rispettivamente terzo a 1’04” e quarto a 1’18”. Naturalmente il loro distacco è ancora più che recuperabile, ma rispetto a Dumoulin potrebbero soffrire anche a cronometro e dunque dovranno inventarsi qualcosa in salita, sperando che la condizione di Yates mostri prima o poi qualche segno di cedimento. I veri guai sono invece per Chris Froome e Fabio Aru: continua il calvario del capitano del Team Sky, anche ieri staccato in modo piuttosto netto e adesso appena dodicesimo a 3’20”, scavalcato anche dal sardo della UAE Team Emirates, tuttavia anche Aru ha perso ulteriore terreno dai migliori e adesso è decimo a 3’10” dalla maglia rosa e avere scavalcato Froome non è dunque per Fabio una grande consolazione. In chiave italiana, il rimpianto è tutto per Davide Formolo, che anche ieri ha dimostrato di stare benissimo: la caduta nella tappa dell’Etna pesa come un macigno, perché gran parte dei 6’03” di ritardo del veneto della Bora-Hansgrohe sono arrivati proprio quel giorno, senza il quale adesso Formolo potrebbe essere sui livelli di Pinot e Pozzovivo.

LE ALTRE GRADUATORIE

Dando adesso uno sguardo alle altre classifiche del Giro d’Italia 2018, cominciamo dalla maglia ciclamino perché fra oggi e domani dovrebbero tornare protagonisti i velocisti e di conseguenza tornerà al centro dell’attenzione anche la battaglia per la classifica a punti, che vede Elia Viviani sempre al comando davanti a Sam Bennett e Davide Ballerini. Più tranquilla invece dovrebbe essere fino alla Zoncolan la situazione per le altre due maglie: nella classifica dei giovani resta in maglia bianca l’ecuadoriano Richard Carapaz, tuttavia con il colombiano Miguel Angel Lopez al secondo posto, avversario che sulle grandi montagne potrebbe essere pericolassimo per il nome nuovo della Movistar. Nella classifica dei Gpm invece è naturalmente al comando Simon Yates, che ieri sul traguardo si è preso anche il Gpm di quarta categoria: come è normale che sia però il britannico indosserà anche oggi la maglia rosa, dunque la maglia azzurra sarà ancora sulle spalle del compagno di squadra Esteban Chaves, che almeno in questa graduatoria resta il primo inseguitore di Yates.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 47h08'21"

2 Tom Dumoulin (Ned) +47"

3 Thibaut Pinot (Fra) +1'04"

4 Domenico Pozzovivo (Ita) +1'18"

5 Richard Carapaz (Ecu) +1' 56"

6 George Bennett (Nzl) + 2'09"

7 Rohan Dennis (Aus) +2'36"

8 Pello Bilbao (Spa) +2'54"

9 Patrick Konrad (Aut) + 2'55"

10 Fabio Aru (Ita) + 3'10''

