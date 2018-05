Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (12^ tappa Osimo Imola)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 12^ tappa Osimo-Imola: percorso e orari, dovrebbero tornare protagonisti i velocisti anche se… (oggi 17 maggio)

17 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: Elia Viviani (LaPresse)

Oggi la dodicesima tappa Osimo-Imola di 214 km dovrebbe riportare in primo piano i velocisti presenti al Giro d’Italia 2018. Quella di oggi sarà infatti una frazione molto lunga, ma anche quasi completamente pianeggiante, che di conseguenza le squadre degli sprinter cercheranno di sfruttare per portare i loro uomini di punta a giocarsi il successo in volata, anche se proprio nel finale la salita di Tre Monti potrebbe riservare qualche brivido. Sarà un omaggio a Vittorio Adorni nel cinquantesimo anniversario del Campionato del Mondo che il ciclista di Parma vinse proprio a Imola nel 1968, fra l’altro stabilendo un record che resiste ancora, quello del massimo margine di vantaggio del vincitore sul secondo classificato, che fu il belga Herman Van Springel a 9’50” da Adorni. Oggi però lo scenario dovrebbe essere molto diverso: un arrivo in volata o al massimo uno scattista che riuscisse nell’impresa di precedere il gruppo per qualche secondo. Si attraverseranno le Marche e l’Emilia Romagna, toccando le province di Ancona, Pesaro, Rimini, Forlì, Ravenna e Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la dodicesima tappa Osimo-Imola avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO OSIMO IMOLA

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 12.05 da Osimo, che ha ospitato già l’arrivo di ieri: nessun trasferimento, per i corridori è sempre un’ottima notizia. Come già accennato, quella di oggi sarà una tappa molto lunga ma anche decisamente facile, pedalando in gran parte prima sulla strada statale 16 Adriatica e poi sulla statale 9, la Via Emilia. Di conseguenza oltre ad essere tutta pianura ci saranno anche lunghissimi rettilinei, per una frazione che di conseguenza sarà molto tranquilla da questo punto di vista, almeno fino a quando si arriverà nei pressi di Imola. Da segnalare ci sono naturalmente i due traguardi volanti: il primo sarà a Pesaro al km 75,8 e subito dopo ci sarà una breve salitella verso La Siligata, che segnaliamo giusto perché spezzerà una linea quasi completamente pianeggiante, poi ecco il secondo sprint intermedio a Forlì (km 162). Attenzione però al circuito finale: infatti quando si passerà per la prima volta sotto lo striscione d’arrivo a Imola mancheranno ancora 15,3 km, che saranno in parte nel celebre circuito automobilistico intitolato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari ed in parte all’esterno, per affrontare il Gran Premio della Montagna di quarta categoria di Tre Monti, salita di certo non difficile - 4,2% medio e un breve tratto al 10% massimo - ma che, collocata al km 206,6 della tappa, cioè a 7,4 dal traguardo, potrebbe rimescolare le carte. A seguire si scenderà di nuovo verso l’autodromo, dove si rientrerà alla Curva Rivazza, quando mancheranno circa 850 metri dall’arrivo, collocato sul rettilineo dei box per uno sprint all’insegna della velocità.

© Riproduzione Riservata.