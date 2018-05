Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Roma Fognini Gojowczyk streaming video e tv, orario (tennis, oggi)

Diretta Internazionali d'Italia 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Roma e oggi il suo avversario è il tedesco Peter Gojowczyk

17 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Internazionali d'Italia 2018: Fabio Fognini gioca gli ottavi (Foto LaPresse)

Fabio Fognini è arrivato al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2018, e adesso per lui inizia il bello: la giornata di Roma, dedicata come sempre al torneo di tennis maschile e femminile e con i match che iniziano alle ore 11:00, vede in scena oggi gli ottavi di finale dei due tabelloni e, come grande protagonista, il tennista di Arma di Taggia che – possiamo dirlo – si trova a questo punto contro pronostico per gli avversari affrontati e punta a fare meglio dello scorso anno, quando il terzo turno era stato il suo punto di arrivo. L’avversario è abbordabile – il tedesco Peter Gojowczyk – ma aumenta la pressione; una partita da vincere per regalarsi eventualmente la sfida contro Rafa Nadal, il cui esordio al Foro Italico è stato rapido e indolore. Purtroppo, come sappiamo, non abbiamo più rappresentanti femminili ma questo non significa che il torneo Wta sia meno ricco di spunti, anche solo per le sorprese che capitano giorno dopo giorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

I canali Sky Sport 1 e Sky Sport 2 sono quelli dedicati alla diretta tv del torneo Atp, ma gli Internazionali d'Italia 2018 sono anche su SuperTennis con le sfide femminili; entrambe le emittenti forniranno ampi approfondimenti da studio e in loco, con interviste ai protagonisti e analisi dei match.

FOGNINI GOJOWCZYK: I PRECEDENTI

Il match che Fognini affronta oggi è complicato: non tanto per l’assioma secondo il quale la partita più difficile è sempre la prossima, quanto perché superati due ostacoli grossi il sanremese deve fare i conti con i suoi limiti caratteriali. Un Fognini che elimina un ex Top Ten e il due volte finalista di Madrid per poi cadere contro un avversario del tutto abbordabile? Non sarebbe la prima volta, e va ricordato che in carriera Fabio ha conosciuto rovesci anche peggiori. La sconfitta recente contro Jan-Lennard Struff ne è un emblema; purtroppo l’azzurro non sempre presenta la versione dominante che ha schiantato Gael Monfils al primo turno o quella che due giorni dopo ha saputo lavorare ai fianchi Dominic Thiem, risorgendo da un pessimo secondo set. Conforta il fatto che Fabio abbia vinto due partite del tutto diverse, la prima dominata in lungo e in largo senza pause di rendimento e la seconda riuscendo a gestire le emozioni e rigirando l’inerzia dopo aver subito la battuta d’arresto.

FOGNINI GOJOWCZYK: L'AVVERSARIO

Peter Gojowczyk, tedesco che tradisce origini polacche, è attualmente il numero 53 del ranking Atp; ha battuto Sam Querrey e Lorenzo Sonego per arrivare qui e non è una vittoria scontata, ma sul circuito Atp non vinceva una partita da fine febbraio quando, nel 500 di Acapulco, aveva sconfitto il numero 828 Lucas Gomez per poi essere eliminato da Alexander Zverev. Tuttavia aveva fatto bene a Delray Beach, raggiungendo la finale (anche la vittoria su John Isner) e ad Auckland aveva battuto Jack Sock; si tratta dunque di un giocatore che quando imbrocca il match può essere molto pericoloso, anche se certamente in quanto a talento non può gareggiare con Fognini che ha dunque la grande occasione di volare ai quarti di finale e provare a mettere i bastoni tra le ruote a Rafa Nadal, sempre che lo spagnolo riesca a vincere la sua partita e qualificarsi al terzo turno di Roma.

