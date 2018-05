Italia Belgio Under 17/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Belgio Under 17 streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale degli Europei Under 17 (oggi 17 maggio 2018)

17 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Belgio U17 (da figc)

Italia Belgio Under 17, diretta dall’arbitro islandese Vilhjalmur Thorarinsson, sarà la semifinale dell’Europeo di categoria che vedrà protagonista la nostra Under 17 azzurra, allenata dal c.t. Carmine Nunziata. La partita si giocherà presso il Rotherham United Stadium di Rotherham, in Inghilterra, alle ore 14.00 italiane, cioè le 13.00 locali nel Regno Unito. In palio naturalmente c’è un posto in finale: l’attesa è grande, perché da quando sono nati gli Europei Under 17 una sola volta gli azzurrini sono arrivati in finale, persa nel 2013; d’altro canto il Belgio Under 17 non è mai arrivato all’ultimo atto dell’Europeo di categoria, dunque anche per loro l’impresa avrebbe un grande significato, che confermerebbe la grande crescita del calcio belga negli ultimi anni. Per l’Italia sarebbe invece un importante segnale di fiducia per il futuro, nell’anno in cui per la prima volta da 60 anni la nostra Nazionale maggiore starà a casa dai Mondiali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETT TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Italia-Belgio Under 17 non sarà trasmessa in diretta tv, e per questa partita non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video; per avere informazioni utili sulle sorti degli azzurrini impegnati nell’Europeo, oltre all’account ufficiale Twitter della federazione - lo trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro - potrete rivolgervi anche al sito della UEFA, su www.uefa.com, per poi accedere all’apposita sezione dedicata agli Europei Under 17.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO UNDER 17

Parlando adesso delle probabili formazioni per Italia Belgio Under 17, bisogna purtroppo segnalare che Riccardi è squalificato, dunque per il c.t. Carmine Nunziata ci sarà da fare un cambio forzato in attacco rispetto alla formazione titolare del vittorioso quarto di finale contro la Svezia. Per il resto comunque l’undici titolare degli azzurrini non dovrebbe cambiare molto, di conseguenza disegniamo un 4-3-1-2 con A. Russo in porta; linea difensiva a quattro formata da Barazzetta, Armini, Gozzi Iweru e Brogni; a centrocampo il terzetto formato da Gyabuaa, Leone e J. Greco; Fagioli sarà il trequartista, alle spalle della coppia d’attacco formata da Vergani e probabilmente Fagioli al posto di Riccardi. Per il Belgio possiamo invece ipotizzare il portiere Shinton, protetto dalla linea difensiva a quattro formata da Vandermeulen, Dendoncker, Lissens e Masscho; in mediana la coppia formata da Sierra e Onana, mentre in attacco ci saranno il trequartista Suray, gli esterni Ramazani e Yayi Mpie, mentre la prima punta sarà Vertessen.

© Riproduzione Riservata.