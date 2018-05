Juventus/ “Sono 36 scudetti, ora lo Stadium è aggiornato”. E scoppia la polemica sui social

Juventus: “Sono 36 scudetti, ora lo Stadium è aggiornato”. E scoppia la polemica sui social fra i tifosi bianconeri e gli antijuventini, che invece sostengono la tesi della FIGC dei "34"

L'Allianz Stadium sfoggia ora 36 scudetti - LaPresse

«Anche quest'anno, l'#AllianzStadium ha completato l'aggiornamento». Così ha twittato quest’oggi la Juventus, comunicando attraverso i social che sullo splendido stadio torinese sono stati apposti gli scudetti vinti dalla Vecchia Signora, ovvero… 36. La società di corso Galileo Ferraris continua quindi a percorrere la sua strada, ovvero, che i due scudetti revocati nel 2004-2015 per lo scandalo Calciopoli, e quello non assegnato nel 2005-2006 per lo stesso motivi, sono stati in realtà vinti sul campo, nonostante sanzioni varie. La Federcalcio ne considera ovviamente 34, come la stragrande maggioranza dei detrattori dei bianconeri e degli antijuventini.

SCOPPIA LA POLEMICA

Ovviamente è scoppiata la polemica sui social, in particolare sullo stesso Twitter nonché su Facebook, con i classici scambi di battute fra juventini, nonché interisti, napoletani, romanisti e milanisti, circa il numero esatto di tricolori vinti dai neo-campioni d’Italia in carica. Nel contempo il club ha diffuso un comunicato, in onore del settimo scudetto vinto di fila: «Storia, leggenda, mito. O, se preferite #Hi5tory, #Le6end, #My7h. È la naturale evoluzione di un racconto meraviglioso, che sarebbe stato difficile anche solo immaginare quando tutto è iniziato, sette anni fa….». Quindi la squadra juventina ricorda il valore del 7: «Un numero che culture del passato, filosofie, religioni hanno eretto a simbolo di perfezione».

© Riproduzione Riservata.