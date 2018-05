MotoGp Francia 2018: orari e come vedere il gran premio di Le Mans/ Diretta su Sky e differita su TV8

MotoGp Francia 2018: orari e come vedere il gran premio di Le Mans. Diretta su Sky dalle ore 14:00 di domenica pomeriggio, mentre la differita su TV8 sarà visibile dalle 21:15

Domenica il Gp della Francia da Le Mans - LaPresse

Torna lo spettacolo della MotoGp. Questo weekend, sul leggendario circuito di Le Mans, si correrà il Gran Premio di Francia stagione 2018, quinto appuntamento con il Mondiale. Johann Zarco, in sella alla sua Yamaha del team Tech3, farà gli onori di casa, e cercherà di fare bella figura di fronte ai suoi connazionali, provando ad avere la meglio su Marc Marquez. Si riproporrà quindi con grande probabilità il duello dello scorso Gp di Jerez, quando ebbe la meglio lo spagnolo, proprio davanti al francese. Attesa ovviamente anche per le performance dei nostri, a cominciare da Dovizioso, Valentino Rossi e Iannone. Il Gran Premio di Francia, come molti altri appuntamento del Motomondiale 2018, sarà in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, precisamente su MotoGp, numero 208 del vostro televisore.

GLI ORARI DELLA DIRETTA E DELLA DIFFERITA

Questa sera, fra meno di mezz’ora, la conferenza stampa in diretta dalle ore 17:00, quindi gli appuntamenti del weekend. Si comincia domani mattina dalle ore 08:55 per la prima sessione di prove libere, e si fa il bis alle 13:05 per la seconda sessione. Sabato, la terza tornata di libere alle 8:55, quindi si farà sul serio dalle 14:10 per le qualifiche. Il Gran Premio, invece, si correrà alle ore 14:00, preceduto dalla Moto 2 alle 12:30, e dalle Moto3 alle 11, altre due classi in live su Sky Sport 1. Per tutti gli altri, potrete gustarvi la differita di Le Mans su TV8, il canale in chiaro della MotoGp, con le qualifiche dalle ore 17:15 (una sintesi) di sabato, mentre la gara sarà visibile per intero dalle ore 21:15 di domenica.

© Riproduzione Riservata.