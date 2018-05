Napoli, Sarri resta o va via?/ Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato!

Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro

17 maggio 2018 Silvana Palazzo

Napoli, Sarri resta o va via? (Foto: LaPresse)

La panchina del Napoli è un rebus: Aurelio De Laurentiis aspetta Maurizio Sarri, che attende una mossa da altri club. La situazione è complicata, quindi facciamo ordine. Nel corso dell'incontro tra il presidente e l'allenatore sono stati smussati angoli e rasserenate le posizioni, ma una decisione non è stata ancora presa da Sarri, che forse vuole prima capire come si evolve la situazione con Chelsea, Zenit San Pietroburgo e Borussia Dortmund. In caso di addio, l'ex Empoli potrebbe finire in Premier League. Sarri è infatti ancora in per la panchina attualmente occupata da Antonio Conte. Stando a quanto riportato da Radio Crc, il futuro di Conte si deciderà solo dopo la finale di FA Cup in programma sabato contro il Manchester United. In pole c'è dunque il Chelsea, che valuta anche Pochettino, il quale però potrebbe restare al Tottenham. In calo il Borussia Dortmund che potrebbe prendere Favre dal Nizza, mentre per lo Zenit è Sarri a prendere tempo.

NAPOLI, SARRI RESTA O VA VIA? SONDAGGI DA 12 CLUB!

Il Napoli vuole confermare a tutti costi Maurizio Sarri, ma l'allenatore non si è ancora espresso. La proposta del presidente Aurelio De Laurentiis rende l'idea del progetto che ha in mente: 3,5 milioni di euro a stagione più bonus per un'altra stagione da protagonisti. Il Chelsea, come riportato da Il Mattino, tenta molto Sarri, che però si sente solo un uomo di campo, mentre i Blues vorrebbero un manager. Nelle ultime ore però anche il Tottenham, che rischia di perdere Pochettino proprio per il Chelsea, ha chiesto informazioni sull'allenatore toscano. C'è lo zampino di Franco Baldini, amico di Sarri e di Pellegrini, l'agente-amico. Tutti pazzi per Sarri a quanto pare: sono stati almeno 12 i club che negli ultimi 4 mesi hanno sondato il terreno. In Italia l'unica strada che potrebbe aprirsi è quella che porta al Milan, se venisse meno Gattuso. Ma Sarri potrebbe anche fermarsi. Per il quotidiano partenopeo, non è detto che vada subito su un'altra panchina.

