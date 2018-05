Video/ Marsiglia Atletico Madrid (0-3): highlights e gol della partita (Finale Europa League)

Video Marsiglia Atletico Madrid (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita, finale di Europa League. Griezmann e Gabi regalano la coppa a Simeone.

17 maggio 2018 Stefano Belli

Video Marsiglia Atletico Madrid (LaPresse)

L'Atletico Madrid era la favorita dei pronostici e non ha deluso le aspettative, i colchoneros hanno asfaltato l'Olympique Marsiglia che non disputava una finale europea dal 2004 e ha pagato l'inesperienza dei suoi interpreti. A inizio gara la compagine di Rudi Garcia ha avuto la possibilità di lasciare il segno con Germain che davanti a Oblak non è riuscito a mantenere il sangue freddo sotto porta e a gonfiare la rete, e in serate come questa anche il più piccolo errore può pesare come un macigno. E quando Anguissa ha regalato il pallone a Griezmann, l'attaccante francese non se lo è fatto dire due volte e ha gonfiato la rete. L'OM, già in difficoltà, si è ritrovata a fare i conti con l'uscita dal campo di Dimitri Payet, l'uomo di maggior talento che si è presentato all'appuntamento di Lione in precarie condizioni fisiche, il numero 10 di Garcia ha cercato di tenere duro ma non aveva alcun senso rimanere in campo col freno a mano tirato e a malincuore ha alzato bandiera bianca, lasciando il terreno di gioco in lacrime e con il timore di restare escluso dai 23 selezionati dal ct francese Deschamps. Umore diametralmente opposto per Griezmann, autore di una doppietta che poteva anche essere una tripletta con un pizzico di precisione in più, ma in ogni caso l'attaccante francese rimane per staccato il migliore in campo, assieme a Koke autore di due assist e a Gabi, il capitano che con il gol del tris ha messo il punto esclamativo alla contesa. Nonostante la sconfitta del Marsiglia, la Francia potrà comunque contare su tre squadre ai gironi della prossima Champions, visto che Liverpool e Real Madrid il prossimo 26 maggio si daranno battaglia nella finalissima di Kiev ma hanno già la certezza di poter partecipare alla prossima edizione in virtù del loro piazzamento nei rispettivi campionati nazionali.

LE DICHIARAZIONI

A fine gara ha preso la parola Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid: "Partita fantastica, non solo Antoine ma tutta la squadra ha lavorato in maniera incredibile per tutto l'anno e ci meritiamo questa ricompensa. Il mister ci ha parlato negli spogliatoi prima del calcio d'inizio, sapevamo esattamente cosa fare in campo, perché oltre alla tattica ci ha detto di metterci il cuore. Griezmann al Barça? Non mi va di parlarne, voglio solo godermi la festa

Autore di una doppietta, le dichiarazioni di Antoine Griezmann: "Era da molto tempo che sognavo di vivere una giornata simile, dobbiamo sfruttare questo momento e godercelo. Ora testa ai mondiali, voglio fare bella figura anche con la nazionale francese. Il Marsiglia è un'ottima squadra con un pubblico molto caloroso, è arrivato in finale partendo dal terzo turno preliminare, tanto di cappello. Sono dispiaciuto per Payet che è un mio amico, spero che recuperi in tempo e che possa essere protagonista in Russia".

Il commento di Rudi Garcia, tecnico dell'OM: "Nel primo tempo potevamo fare meglio, soprattutto sull'occasione sciupata da Germain e sul liscio di Anguissa: quando sbagli contro una squadra come l'Atletico Madrid è inevitabile pagare gli errori a caro prezzo. È stata una stagione lunghissima, sono fiero del cammino intrapreso da questi ragazzi. Purtroppo i nostri uomini migliori non stavano benissimo, Payet non è riuscito a recuperare pienamente, ha provato a stringere i denti ma non aveva senso tenerlo in campo con il freno a mano tirato".

