Allegri: "Probabilità altissime che resti alla Juventus"/ "Serve rispetto: non paragonateci al Napoli"

Massimiliano Allegri (La Presse)

Vigilia di Juventus-Verona, 38esima ed ultima giornata di Serie A. Un giorno di festa per la formazione bianconera, che dopo il triplice fischio darà il via alla festa per celebrare il settimo scudetto consecutivo e la vittoria della Coppa Italia contro il Milan. Ma anche l'addio ai bianconeri di Gianluigi Buffon dopo venti anni di Juventus: “Per Buffon sarà una giornata storica: domani penseremo alla festa. Sarà lui a decidere cosa fare in futuro, dobbiamo festeggiare la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, insieme ai suoi venti anni di carriera alla Juve”. Il tecnico livornese ha poi parlato delle sue possibilità di permanenza a Torino: “La percentuale di permanenza alla Juventus è altissima: mi incontrerò con la società e valuterò il mio futuro. Se domani riuscissimo a non subire reti, saremmo la squadra meno battuta di tutti i campionati italiani”. Allegri è poi tornato su capitan Buffon: “E’ un campione, penso sia il miglior portiere mai esistito: sarà una giornata storica per tutti quella di domani, per Gigi in particolare. L’importante è festeggiare scudetto, Coppa Italia e la sua carriera”. Una battuta anche sul possibile addio di qualche calciatore in caso di sua permanenza alla Juventus: “Non lo so: Lichtsteiner e Asamoah partiranno, calciatori che hanno fatto tanto. All’interno di ogni spogliatoio c’è casino, chi rimarrà qui dovrà sapere che si ripartirà a luglio per una stagione importante”.

JUVENTUS, ALLEGRI: "SERVE RISPETTO"

Continua Massimiliano Allegri: “La Juventus lotta sempre per raggiungere tutti gli obiettivi. Abbiamo giocato ogni tre giorni ed è giusto che si vad avanti così. E’ stimolante per la Juventus essere dentro a tutti gli obiettivi. I miei quattro anni in bianconero sono stati diversi l’uno dall’altro”. Il tecnico della Juventus ha ripercorso gli anni passati e i cammini della sua squadra: “Il primo anno era quello della consapevolezza: siamo cresciuti molto in autostima, compresa la finale di Champions League e la vittoria della Coppa Italia. il secondo è stato quello dell’incredibile rimonta, con 25 vittorie su 26 partite, con l’aggiunta della vittoria in Coppa Italia e l’ottavo di finale in Champions. Il terzo anno è stato quello dello scudetto della costanza”. Fino alla stagione che si sta per concludere: “Questa è stata la stagione più bella: abbiamo lottato col Napoli, che potrà raggiungere quota 96 punti se battesse il Crotone”. Infine, ecco la stoccata: “Chi non si complimenta con questa Juventus non ha rispetto per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni: non si può mettere in discussione una squadra che ha vinto quattro scudetti, 4 Coppe Italia e conquistato due finali di Champions League. Soprattutto se viene paragonata ad una squadra che non ha giocata nemmeno una finale”.

