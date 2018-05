Asamoah saluta la Juventus/ "Porterò sempre nel cuore il ricordo di questi anni". Ad attenderlo l'Inter

Asamoah, centrocampista ghanese della Juventus giunto a scadenza di contratto, attraverso twitter saluta ufficialmente i bianconeri. L'Inter sarà la sua nuova squadra

18 maggio 2018 Umberto Tessier

Asamoah La Presse 2017

Kwadwo Asamoah, calciatore ghanese, ha salutato ufficialmente la Juventus. Il prossimo anno e le successive due stagioni, giocherà infatti con la maglia dell'Inter. La compagine nerazzurra ha acquistato il ghanese a costo zero visto era in scadenza di contratto con la Juventus. Un vero e proprio jolly Asamoah portato in Italia dal Torino nel 2008 dove ha giocato solo nella primavera granata. A credere totalmente in lui è stata infatti l'Udinese di Gino Pozzo che nel 2008 lo ha prima prelevato in prestito per poi acquistarlo definitivamente. Dopo quattro splendide stagioni con i friulani il ghanese viene ceduto in compartecipazione alla Juventus per 9 milioni di euro, scegliendo il numero 22. In sei stagioni con la maglia bianconera colleziona centosedici presenze condite da quattro reti. Una nuova avventura attende ora Asamoah che dalla prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter.

IL SALUTO DI ASAMOAH ALLA JUVENTUS

Kwadwo Asamoah ha scelto twitter per salutare la Juventus. Il ghanese, giunto a scadenza di contratto, nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter. Riportiamo alcune parole del calciatore che ha ringraziato profondamente la compagine bianconera per tutte le emozioni vissute: : "Ciao Juventus, me ne vado per una scelta di vita ma porterò sempre nel cuore il ricordo di questi anni. Non ci sono parole per descrivere quanto sia stato difficile prendere questa decisione perché sono immensamente orgoglioso degli anni passati qui e di aver fatto parte della Juventus. Ogni singola persona di questo club avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore, dai miei compagni ai miei allenatori, a tutto lo staff e soprattutto ai fantastici tifosi. Nonostante la Juventus mi abbia offerto un nuovo contratto, seppur con grande rispetto per il club e per tutti voi, ho scelto di intraprendere una nuova avventura altrove. Sarà assolutamente difficile giocare contro la Juventus nel futuro, ma ho dovuto prendere questa decisione nell’interesse della mia famiglia e spero e mi auguro che i tifosi possano capire e accettare questa mia decisione".

