Ascoli Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Ascoli Brescia sarà diretta dal signor Federico La Penna ed è in programma alle ore 20:30 di venerdì 18 maggio, in contemporanea con le altre partite della 42^ giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Siamo arrivati all’ultimo turno del torneo cadetto, almeno per quanto riguarda la stagione regolare: l’Ascoli infatti deve ancora provare a salvarsi e così anche il Brescia, che è vicino all’obiettivo ma non può ancora dirsi al sicuro, anche perchè con una sconfitta le rondinelle sarebbero sorpassate proprio dai marchigiani e dunque vedrebbero la loro posizione totalmente e nuovamente in bilico. Quello che è sicuro in ogni caso è che nessuna delle due retrocederà direttamente, ma potrebbe passare attraverso i playout.

Sono 45 i punti dell’Ascoli, gli stessi dell’Avellino con cui è pari la sfida diretta ma decisamente peggiore la differenza reti; tuttavia ai marchigiani per evitare il playout basta appunto battere il Brescia, che ha soltanto due punti in più. I marchigiani hanno il destino nelle loro mani e sono riusciti a vincere due delle ultime cinque partite nelle quali sono rimasti imbattuti, muovendo la classifica e prendendosi le fondamentali vittorie esterne contro Cremonese e Pescara, entrambe avversarie dirette per la salvezza. Il Brescia si è complicato la vita nelle ultime sei partite, in cui non ha mai vinto centrando appena tre pareggi; dopo la vittoria di La Spezia sembrava fatta e invece l’incubo non è finito. Tuttavia i lombardi sono ad un passo dall’obiettivo: basta un pareggio per ottenere la permanenza diretta in Serie B, in caso contrario bisognerebbe sperare nella sconfitta del Pescara o in un Avellino che non riesca a vincere il suo impegno. Ovviamente però il Brescia cercherà di ottenere il traguardo senza aiuti “esterni”, ma prendendosi quel punto che manca.

Partita vera, e dunque formazioni titolari: Serse Cosmi ritrova Padella e lo schiera a sinistra in mediana, con Mogos dall’altra parte e un centrocampo nel quale Clemenza dovrebbe avere la meglio su D’Urso, Addae sarà confermato e Buzzegoli si gioca la maglia con Tommaso Bianchi che però è favorito, anche per il gol partita a Pescara. In difesa Gigliotti, Cherubin e De Santis proteggono il portiere Lanni; coppia d’attacco formata come sempre da Monachello e Baldini, con Rosseti in preallarme. Nel Brescia, Ivo Pulga sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 che pure ha perso a Empoli, ma forse con Torregrossa titolare al posto di Spalek sulla corsia o al fianco di Andrea Caracciolo spostando Furlan nella posizione di trequartista. A centrocampo comanda Tonali, con Dimitri Bisoli e Ndoj che gli daranno una mano in qualità di mezzali; Coppolaro e Longhi gli esterni in difesa, il portiere Minelli sarà protetto da Somma e Gastaldello che come sempre saranno i due centrali.

Ascoli favorito dal fattore campo per questa partita, e secondo l’agenzia di scommesse Snai ha maggiori probabilità di prendersi la vittoria: infatti il segno 1 per l’affermazione dei marchigiani vale 2,25 contro il 3,35 per il segno 2, che va giocato nell’eventualità di una vittoria del Brescia. Per quanto riguarda il pareggio, è chiaramente sul segno X che dovete puntare e in questo caso il vostro guadagno sulla partita sarebbe di 3,10 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

