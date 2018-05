Bari Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Carpi, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I pugliesi devono difendere il sesto posto, emiliani già fuori dai playoff

18 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bari Carpi, Serie B 42^ giornata (Foto LaPresse)

Bari Carpi, partita che sarà diretta dal signor Pillitteri, si gioca per la 42^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: tutto il turno è in contemporanea, alle ore 20:30 di venerdì 18 maggio. Al San Nicola la sfida interessa soltanto ai padroni di casa, che hanno la possibilità di prendersi il quinto posto in classifica e dunque “cambiare” il loro avversario nei playoff; il Carpi è già tranquillo, o meglio deluso visto che non è riuscito a prendersi la qualificazione alla post season e dunque chiude questa sera un campionato che sperava migliore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Carpi sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite a pagamento: qualora non siate abbonati al pacchetto Sky Calcio potrete avvalervi del codice d’acquisto che permette di comprare la singola partita, e ovviamente sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video per assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi e grazie alla consueta applicazione Sky Go riservata agli abbonati al satellite.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Il Bari arriva dalla sconfitta di Parma, che ha posto fine alla grande speranza di prendersi la promozione diretta: a questo punto alla squadra pugliese non resta altro se non affrontare i playoff, andando ancora una volta a caccia della risalita in Serie A che manca da tempo. Un Bari che ha posto fine a una striscia positiva di sette risultati, all’interno della quale però soltanto due partite erano state vinte; questo è stato senza ombra di dubbio un altro problema, ovvero non essere riusciti a fare il grande salto di qualità e in classifica in un momento in cui Frosinone e Palermo avevano rallentato decisamente il passo. Sia come sia, il Bari deve evitare di scivolare al settimo posto: giocherebbe sempre contro il Cittadella ma lo farebbe fuori casa, mentre in caso di sorpasso al Venezia l’avversario sarebbe il Perugia. Il Carpi manca i playoff: è un risultato che si poteva ipotizzare perchè, ad eccezione delle prime dieci giornate di campionato, la squadra emiliana non è mai stata all’interno delle prime otto della classe e di conseguenza chiude la sua stagione avendo tenuto un livello costante per 42 turni. Vero è anche che ci sono state molte occasioni nelle quali i biancorossi avrebbero potuto centrare l’obiettivo, ma si sono adattati al ritmo lento delle avversarie. Soprattutto nel finale di stagione: l’ultima vittoria è datata 29 marzo contro la Ternana, da allora quattro pareggi e altrettante sconfitte e nemmeno il calo strutturale del Perugia è bastato perchè Nicola Calabro festeggiasse il traguardo (sarebbe stata la seconda partecipazione consecutiva ai playoff per il Carpi).

PROBABILI FORMAZIONI BARI CARPI

Squalificato Empereur, al centro della difesa del Bari gioca uno tra Diakité e Oikonomou; confermati Marrone e Gyomber invece davanti a Micai. A centrocampo Sabelli e Balkovec agiscono da esterni, con Basha e Iocolano che invece sono le mezzali al fianco di Liam Henderson, schierato da playmaker; davanti Kozak e Improta potrebbero prendere il posto di Nené e Andrada, ovviamente c’è anche la possibilità del cambio di modulo perchè con il 3-5-2 lo stesso Improta e Galano, i due principali realizzatori della squadra, avrebbero meno spazi. Perso l’obiettivo, Nicola Calabro potrebbe far giocare alcune delle seconde linee: per esempio Bittante e Calapai sugli esterni, oppure Capela da difensore centrale. In porta andrà Serraiocco che era già titolare contro il Cittadella, a centrocampo Giorico e Hraiech reclamano una maglia e così anche Malick Mbaye e Verna, gli esterni potrebbero essere Concas e Garritano. Come prima punta è ballottaggio tra Melchiorri, Mbakogu e Malcore: solo uno dei tre sarà in campo dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Bari nettamente favorito per questa partita del San Nicola: le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai dicono infatti che la vittoria dei pugliesi, identificata ovviamente dal segno 1, vale 1,40 contro una quota di 8,25 per il segno 2 da giocare per la vittoria del Carpi, e dunque è davvero ampia la distanza che corre tra queste due squadre anche per le premesse che le accompagnano. Giocando il segno X per il pareggio portereste invece una cifra pari a 4,25 volte la somma che avrete deciso di puntare.

© Riproduzione Riservata.