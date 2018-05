Buffon, lettera d'addio alla Juventus: “Sarò sempre tuo”/ “Non voglio smettere di sentirmi in gioco”

Buffon, lettera d'addio alla Juventus: “Sarò sempre tuo”, promette il portiere. Poi sul suo futuro ammette: “Non voglio smettere di sentirmi in gioco”. Le ultime notizie

18 maggio 2018 Silvana Palazzo

Buffon, lettera d'addio alla Juventus (Foto: LaPresse)

Non è ancora chiaro se Gianluigi Buffon continuerà a giocare, e in tal caso dove, ma potrebbe avere un futuro da poeta. Domani si concluderà un percorso per il portiere della Juventus, che è pronta a celebrarlo all'Allianz Stadium. E lui ha scelto i social per dedicare una poesia ai tifosi bianconeri, con cui ha un legame speciale da sempre, reso più forte dalla scelta di restare a Torino dopo la retrocessione in Serie B a tavolino post Calciopoli. Si intitola “6111”, quanti sono i giorni vissuti nel mondo bianconero. La lettera si apre con un ringraziamento ai tifosi che hanno reso «speciale ogni istante della mia vita in bianconero. Una vita che è diventata una seconda pelle. Una pelle che ho indossato, amato e rispettato. E che ho custodito e protetto con tutto me stesso. Con tutti i miei limiti, ma anche con tutta la passione che mi ha sempre accompagnato». Domani si chiude «un libro che abbiamo scritto insieme» e c'è tanta emozione. Anche perché «comincerà inevitabilmente un percorso nuovo». Questi sono alcuni dei passaggi del saluto social di Buffon.

BUFFON, LETTERA D'ADDIO ALLA JUVENTUS

Il suo addio alla Juventus cambierà la storia del club bianconero, ma Gianluigi Buffon è convinto che ciò non la renderà meno vincente. «Ka Juventus rimarrà oltre qualunque calciatore, sempre! E continuerà a scrivere altre pagine importanti del suo libro che io penso e immagino infinito. Perché il suo è un DNA unico ed ineguagliabile. Irripetibile e magnifico». La Juventus resterà una «famiglia» per Buffon, il quale le giura amore eterno: «Io non smetterò mai di amarla, ringraziarla e chiamarla “casa”. Perché mi ha dato tanto. Tutto. Sicuramente molto più di quanto io non abbia fatto nei suoi confronti». Per lui e il club bianconero comincerà un percorso nuovo, e lui dovrà imparare a guardare il futuro con occhi diversi. «Inizierò a raccogliere le nuove sfide che la vita mi proporrà con la curiosità di chi non vuole smettere di sentirsi “in gioco”». La struggente poesia si è conclusa con il richiamo allo storico motto bianconero: «Fino alla fine! Per sempre vostro, Gianluigi Buffon».

© Riproduzione Riservata.