Cesena Cremonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Cremonese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre sono salve, e dunque salutano la stagione in totale tranquillità

18 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cesena Cremonese, Serie B 42^ giornata (Foto LaPresse)

Cesena Cremonese sarà diretta dal signor Antonio Giua; si gioca alle ore 20:30 di venerdì 18 maggio per la 42^ e ultima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. La partita non ha più nulla da dire riguardo la classifica e gli obiettivi stagionali: sia i romagnoli che i lombardi hanno infatti conquistato la salvezza diretta con i risultati dell’ultima giornata, dunque salutano idealmente la stagione avendo già la testa al prossimo campionato. Sicuramente il morale è diverso, visto che la Cremonese per qualche tempo ha accarezzato l’idea di giocare i playoff; tuttavia la permanenza in Serie B era il traguardo comune in estate, e dunque prevale la soddisfazione per aver archiviato la pratica con una giornata di anticipo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Cremonese sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite a pagamento: qualora non siate abbonati al pacchetto Sky Calcio potrete avvalervi del codice d’acquisto che permette di comprare la singola partita, e ovviamente sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video per assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi e grazie alla consueta applicazione Sky Go riservata agli abbonati al satellite.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

A sancire la salvezza aritmetica delle due squadre è la sfida diretta tra Ascoli e Brescia: una delle due infatti rimarrà comunque alle spalle della Cremonese che ha 38 punti mentre, nella peggiore delle ipotesi per il Cesena - la vittoria dell’Avellino - i piazzamenti sarebbero determinati dalla classifica avulsa dove però i romagnoli sono in ampio vantaggio, avendo ottenuto una vittoria contro gli irpini e il Pescara a fronte di due pareggi, mentre con il Novara un pareggio e una sconfitta che in ogni caso non modificano la situazione. Il Cesena ha trovato slancio dopo aver perso al Piola: due vittorie e quattro pareggi hanno dato i punti necessari a timbrare l’obiettivo. La Cremonese ha sfruttato il fatto che il Venezia fosse concentrato sui playoff: vincendo dopo 19 turni con un clamoroso 5-1 ha archiviato la pratica sotto la guida di Andrea Mandorlini, che ha dunque condotto in porto la salvezza. I grigiorossi erano quarti all’inizio del girone di ritorno: sognavano anche la promozione diretta e si sono ritrovati a sgomitare per rimanere in cadetteria, ma come detto arrivavano dalla Serie C e dunque aspiravano innanzitutto a confermare la categoria. Entrambe dunque salutano la stagione, con la speranza non troppo nascosta di fare meglio il prossimo anno e magari giocarsi veramente il salto verso la Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA CREMONESE

Entrambe le squadre potrebbero dare ampio spazio alle seconde linee, a meno che non vadano comunque a caccia del risultato; nella Cremonese la prima punta potrebbe essere Scamacca, con Juanito Gomez e Perrulli a supporto partendo dagli esterni e un centrocampo nel quale possono trovare spazio Macek, Sbrissa e Cinelli magari con la conferma di Pesce o Arini. In difesa invece dovrebbe avere campo Garcia Tena; sarà al centro dello schieramento con uno tra Claiton dos Santos e Marconi, Canini e Renzetti sulle corsie con Ravaglia che può sostituire Ujkani tra i pali. Il Cesena va verso la conferma del 4-3-1-2 visto a Palermo, ma con Eguelfi che può giocare da terzino sinistro e Jallow che può ritrovare la maglia da titolare al fianco di uno tra Vita e Moncini, per aumentare il numero di gol stagionali; a centrocampo Schiavone da centrale con Fedele e capitan Cascione sugli interni, Donkor a destra e Suagher a formare la coppia centrale con Scognaimiglio, in porta sarà ballottaggio tra Fulignati e Agliardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai ci forniscono un quadro nel quale il Cesena è nettamente favorito: quota sul segno 1 che vale 2,60 e il segno 2 per il successo esterno della Cremonese che arriva ad un valore di 7,25. Differenza netta dunque tra le due squadre, mentre il fatto che l’eventualità del segno X per il pareggio abbia una quota davvero bassa (1,80) deriva dal contesto della partita del quale abbiamo già parlato.

© Riproduzione Riservata.