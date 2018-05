Cittadella Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Pro Vercelli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I veneti possono ancora prendersi il fattore campo nel primo turno playoff

18 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cittadella Pro Vercelli, Serie B 42^ giornata (Foto LaPresse)

Cittadella Pro Vercelli, al Tombolato, viene diretta dal signor Antonello Balice; è la 42^ e ultima giornata della Serie B 2017-2018, e si gioca in contemporanea con tutte le altre sfide alle ore 20:30 di venerdì 18 maggio. I veneti sono attesi dai playoff, che non sono una novità e attraverso il quale la squadra proverà a far diventare concreto il sogno della promozione in Serie A; la Pro Vercelli invece ha salutato la cadetteria con una giornata di anticipo, nonostante la vittoria dell’ultima settimana i piemontesi hanno conosciuto la retrocessione aritmetica e dunque stanno già lavorando per tornare al piano superiore, volendo comunque onorare l’ultimo turno del campionato provando a prendersi un altro risultato positivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite a pagamento: qualora non siate abbonati al pacchetto Sky Calcio potrete avvalervi del codice d’acquisto che permette di comprare la singola partita, e ovviamente sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video per assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi e grazie alla consueta applicazione Sky Go riservata agli abbonati al satellite.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Prima di giocare i playoff, il Cittadella ha un obiettivo non secondario: quello cioè di superare il Bari e prendersi il sesto posto in classifica. Farebbe tutta la differenza del mondo: l’avversario sarebbe sempre la squadra pugliese ma la partita del primo turno si giocherebbe al Tombolato, dunque i veneti avrebbero il vantaggio del fattore campo e soprattutto potrebbero permettersi di pareggiare per passare il turno. A dire il vero il Cittadella potrebbe anche arrivare quinto: vincendo e con una contemporanea sconfitta del Venezia sarebbe centrato l’obiettivo - servirebbe un minimo di tre gol di vantaggio nell’ultima giornata, per girare la differenza reti - e a quel punto l’avversario diventerebbe il Perugia. La Pro Vercelli ha battuto la Ternana nella sfida diretta tra le ultime in classifica, ma i risultati delle altre hanno chiuso ogni possibile porta sulla salvezza: i piemontesi tornano dunque in Serie C, non senza una vena polemica per le presunte irregolarità di certe squadre. Il verdetto del campo viene comunque accettato: non è servito esonerare e richiamare Gianluca Grassadonia per poi affidare la panchina a Vito Grieco, anche se il tecnico della Primavera ha ottenuto i tre punti il verdetto era scritto da tempo, e così le cose sono andate.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PRO VERCELLI

Roberto Venturato potrebbe fare turnover in vista dei playoff: si prepara a tornare titolare Chiaretti, che prenderà posto alle spalle delle due punte con Arrighini che dovrebbe giocare (con uno tra Kouamé e Strizzolo), mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Lora al posto di Settembrini, con Bartolomei sull’altra mezzala e Pasa che invece giocherebbe da playmaker, favorito su Iori. Adorni e Varnier i centrali difensivi, Salvi e probabilmente Pezzi sulle fasce basse con Alfonso che sarà il portiere. Anche Vito Grieco potrebbe far giocare chi ha visto meno il campo; per esempio De Marino e Jidayi al centro della difesa, con Berra e Mammarella confermati come terzini, per esempio Gladestony che va verso la conferma in mezzo insieme a Vives (che dovrebbe essere ai saluti), mentre l’altra mezzala può essere uno tra Germano e Pugliese. Nel tridente offensivo Mamadou Kanoute e Rovini vanno verso una maglia da esterni, con Morra pronto a prendere il posto di Reginaldo come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Cittadella arriva chiaramente favorito alla partita, essendo nettamente avanti in classifica e avendo ancora qualcosa da giocarsi: il segno 1 per la vittoria dei veneti secondo l’agenzia di scommesse Snai vale 1,43 volte la puntata, mentre per il segno 2 che identifica il successo esterno della Pro Vercelli ha un valore di 7,75 secondo lo stesso bookmaker. Puntando sul segno X per il pareggio, il vostro guadagno sarebbe di 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

