Diretta Empoli Perugia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita senza più motivazioni per le due squadre, il Grifone giocherà i playoff

18 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Empoli Perugia, Serie B 42^ giornata (Foto LaPresse)

Empoli Perugia, gara che viene diretta dal signor Martinelli, rientra nel programma della 42^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: squadre in campo al Castellani alle ore 20:30 di venerdì 18 maggio. C’è aria di festa, ma in realtà a dare il via alle danze saranno solo i padroni di casa, che hanno da tempo archiviato la promozione diretta in Serie A (dopo una sola stagione) e hanno anche messo al sicuro la vittoria del campionato cadetto, per quanto potesse contare. Il Perugia è sicuro di giocare i playoff, e non può certo rilassarsi ora: non avrà il fattore campo in nessuno dei turni, e in più deve dare qualche risposta dopo un calo evidente nelle ultime giornate della stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel girone di ritorno l’Empoli è stato un rullo compressore: 14 vittorie e 6 pareggi per un totale di 48 punti, andando a prolungare un’imbattibilità che dura ormai da 27 partite e oltre sei mesi. La squadra di Aurelio Andreazzoli - l’ha ereditata a stagione in corso da Vincenzo Vivarini - è stata l’unica a saper trovare costanza nei suoi risultati, e infatti è andata in fuga prendendo un vantaggio in doppia cifra; grande qualità in mezzo, esperienza in difesa e due attaccanti che hanno segnato a raffica, e che ora puntano a toccare le 50 reti in coppia. Niente da dire sul trionfo toscano in questa Serie B; ondivago il campionato del Perugia, che però ancora una volta è riuscito a qualificarsi per i playoff: a oggi giocherebbe contro il Venezia ma potrebbe anche farlo contro il Bari o, più difficilmente, il Cittadella; il Grifone non vince da cinque partite e la società ha deciso di prendere una decisione clamorosa, esonerando Roberto Breda con una giornata da disputare prima degli spareggi. Il nuovo allenatore è Alessandro Nesta, che porta in dote la sua esperienza nella MLS; a lui sarà chiesto di condurre la squadra in Serie A, il fatto che gli sia stato fatto un contratto di un mese e mezzo significa che si tratta di una soluzione temporanea e che la categoria farà la differenza riguardo la scelta del nuovo tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PERUGIA

Per quanto detto prima, Caputo e Alfredo Donnarumma dovrebbero comunque esserci per provare a fare ancora più gol nel loro straordinario campionato; alle loro spalle può tornare titolare Zajc, da capire se Andreazzoli voglia dare la passerella ai titolari oppure andare a puntare sulle riserve. Castagnetti comunque dovrebbe esserci; ai suoi lati Brighi (un ex) e Lollo sono in ballottaggio con Krunic e Bennacer per giocare da mezzali. In porta Terracciano, in difesa Di Lorenzo e Imperiale si candidano per le corse con Maietta che può lasciare il posto a Veseli in mezzo, mentre Polvani se la deve vedere con Luperto. Il Perugia può passare al 4-3-1-2: in questo caso Pajac tornerebbe a fare il terzino sinistro (in ballottaggio con Germoni) mentre Del Prete scalerebbe a destra con Volta e Magnani a giocarsi la maglia al fianco di Belmonte, davanti a Leali. Il centrocampo sarebbe simile, con Colombatto da regista tra le due mezzali che sarebbero Gustafson e Kouan (ma anche Buonaiuto può giocare in quella posizione), davanti Cerri e Di Carmine con il supporto di Diamanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita di fine stagione senza più obiettivi; difficile quotarla, ma per l’agenzia di scommesse Snai potrebbe prevalere la voglia dell’Empoli di chiudere in bellezza davanti al suo pubblico e dunque la quota per il segno 1 sulla vittoria dei toscani vale meno (1,75) rispetto al segno 2 che identifica il successo esterno del Perugia (4,50). Per il pareggio, che tutto sommato rimane il risultato più pronosticabile e per il quale dovrete giocare il segno X, il vostro guadagno sarebbe di 3,60 volte la somma che avrete deciso di investire.

