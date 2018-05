Frosinone Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Foggia, Serie B 42^ giornata

Frosinone Foggia sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi e, alle ore 20:45 di venerdì 18 maggio, chiude per le due squadre il campionato di Serie B 2017-2018. Nella 42^ giornata resta però da stabilire se anche il Frosinone terminerà definitivamente la stagione: è quello che sperano allo Stirpe, perchè vorrebbe dire che i ciociari sarebbero promossi in Serie A per la seconda volta negli ultimi quattro anni. Il Foggia invece ha perso la possibilità di qualificarsi ai playoff, e solo per il rotto della cuffia: il campionato dei satanelli resta però di alto livello e infatti i tifosi sono molto soddisfatti di come sono andate le cose, l’anno prossimo la squadra ci potrà riprovare avendo acquisito ancora più esperienza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Foggia sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite a pagamento: qualora non siate abbonati al pacchetto Sky Calcio potrete avvalervi del codice d’acquisto che permette di comprare la singola partita, e ovviamente sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video per assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi e grazie alla consueta applicazione Sky Go riservata agli abbonati al satellite.

PRECEDENTI E RISULTATI

Nella peggiore delle ipotesi il Frosinone giocherà i playoff saltando il primo turno, ma chiaramente vuole chiudere i conti oggi con la promozione diretta: non basterebbe un pareggio perchè il Parma ha il vantaggio della doppia sfida diretta ed è sotto di due punti, dunque bisogna vincere oppure sperare che i ducali non lo facciano, a quel punto però sarebbe necessario il punto per tenere a distanza il Palermo e, dovesse essere il Parma a festeggiare il secondo posto, ottenere il terzo posto in classifica (ma anche con il quarto i playoff inizierebbero dal secondo turno, evitando però molto probabilmente il Venezia in semifinale). Il Foggia nel girone di ritorno ha vinto 11 partite, ma all’andata aveva ottenuto appena 5 successi: avesse tenuto un rendimento medio, la squadra pugliese oggi sarebbe all’interno dei playoff ai quali invece deve rinunciare per lo svantaggio nella differenza reti nel doppio confronto con il Perugia (una vittoria a testa). Un vero peccato per Giovanni Stroppa, ma certamente la stagione dei satanelli rimane ampiamente positiva perchè l’obiettivo estivo, dopo la promozione dalla Serie C, era quello di una salvezza senza affanni e invece il Foggia è arrivato ad un passo dall’ingresso nelle prime otto. Ora resta questo ultimo impegno da onorare, provando a fare bella figura contro una squadra che si gioca tutto in 90 minuti.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE FOGGIA

Il Frosinone scende in campo con il solito 4-2-3-1: davanti a tutti c’è Citro, alle sue spalle Paganini e Dionisi giocano a supporto di Ciano che sarà il trequartista di fatto. In mediana sicuro Gori, Chibsah si gioca il posto sia con Sammarco che con Moussa Koné; Terranova e Ariaudo si piazzano al centro della difesa a protezione di Vigorito, mentre Matteo Ciofani agisce da terzino destro avendo in Nicolò Brighenti il suo dirimpettaio dall’altra parte del campo, anche se Andrea Beghetto potrebbe avere una maglia dal primo minuto. Il Foggia ha poco da giocarsi, ma Stroppa potrebbe comunque dare spazio a chi lo ha portato fino a qui; dovrebbe esserci Mazzeo che proverà a raggiungere i 20 gol in campionato - gliene servono due - al suo fianco Beretta è favorito su Floriano mentre Nicastro potrebbe essere impiegato a destra in mediana per una formazione più offensiva. Gerbo a sinistra, capitan Agnelli al centro della mediana con il supporto di Agazzi e Deli; in difesa invece dovrebbe rientrare Loiacono, Tonucci ci sarà e con lui anche Camporese, in porta Noppert potrebbe essere nuovamente confermato a scapito di Guarna.

QUOTE E PRONOSTICO

Motivazioni decisamente opposte e fattore campo fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte del Frosinone: la quota prevista dalla Snai per il segno 1, che identifica la vittoria dei ciociari, vale infatti 1,28 ma è il valore posto sul segno 2 che ci fa capire quanto poco il Foggia goda dei favori del pronostico. Siamo infatti a 11,00: decisamente complicato ipotizzare un’affermazione esterna dei satanelli. Anche il pareggio però ha un valore molto redditizio: il segno X infatti vi permetterebbe di guadagnare, con questo bookmaker, 5,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul banco.

