Gigi Buffon addio/ Francesco Totti gli scrive: “Caro Gigi, ci sono passato: noi così diversi ma così uguali”

Gigi Buffon addio, Francesco Totti gli scrive: “Caro Gigi, ci sono passato: noi così diversi ma così uguali”. La lettera dell'ex capitano della Roma al calciatore bianconero, pubblicata oggi

Totti e Buffon - Instagram

Gigi Buffon dirà addio alla Juventus e alla Serie A nella giornata di domani, durante la sfida fra i bianconeri e l’Hellas di Verona. Un ritiro dal calcio italiano doloroso, se ne andrà un enorme pezzo della storia del pallone tricolore, probabilmente il miglior portiere di tutti i tempi, amato e odiato ma sempre rispettato, da ogni avversario. E di questi tempi, un anno fa circa, un altro grandissimo del calcio azzurro appendeva le scarpe al chiodo, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Un lungo abbraccio commosso del suo stadio Olimpico, lacrime, gioia, braccia al cielo e i saluti: il Pupone disse addio alla sua città dopo 20 anni di onorata carriera. E proprio il dirigente giallorosso ha voluto salutare a suo modo Buffon, attraverso una lettera pubblicata stamattina da La Gazzetta dello Sport.

“PER TE CI SARO’ SEMPRE”

«Mi sono sempre trovato a mio agio a ruoli invertiti: io che ostinatamente non riuscivo a staccarmi dalla mia maglia, tu che hai sempre provato a trasmettermi la tua razionalità». Inizia così lo scritto che Francesco Totti ha dedicato al portiere juventino, che poi continua: «Non posso dirti cosa proverai domani, nel tuo stadio, ma sono certo che in questi giorni ti capiterà di riavvolgere il nastro della tua carriera». Il dirigente della Roma ricorda i momenti vissuti assieme: «E’ bello pensare che nei nostri rispettivi film abbiamo avuto entrambi una parte. Ci siamo incrociati da piccoli, siamo diventati a poco a poco capitani e uomini. Abbiamo difeso la stessa maglia, quella azzurra. E lottato rispettivamente per l’altra pelle: quella giallorossa io, quella bianconera tu». Quindi l’ex numero 10 capitolino chiude così: «Ti dico grazie, per l’avversario e il compagno che sei stato. P.s. - Se nei prossimi giorni avrai bisogno di un consiglio, fammi uno squillo. Per te ci sarò sempre».

