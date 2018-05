Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (13^ tappa Ferrara Nervesa della Battaglia)

Oggi il Giro d’Italia 2018 ci proporrà la tredicesima tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia di 180 km, una frazione che presenterà diverse similitudini con quella di ieri. Si tratterà infatti di un’altra tappa dal percorso quasi completamente pianeggiante e che dovrebbe dunque risolversi con un altro arrivo in volata; tuttavia, proprio come ieri, nel finale ci sarà una salitella che potrebbe stuzzicare gli attaccanti - anche se va detto che sarà più lontana e per niente impegnativa, di conseguenza oggi evitare la volata sarà impresa praticamente impossibile. Da non sottovalutare il fatto che siamo alla vigilia della tappa dello Zoncolan, per cui l’attenzione sarà già inevitabilmente rivolta alla grande fatica che tutti faranno domani. Il Giro d’Italia è anche memoria e oggi c’è da ricordare un anniversario decisamente importante, il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale che sarà commemorato in una località che fu al centro dei combattimenti durante la battaglia del Solstizio. Dopo la partenza da Ferrara e quindi in Emilia Romagna, sarà una tappa quasi del tutto in Veneto, attraversando le province di Rovigo, Padova, Venezia e Treviso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la tredicesima tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO FERRARA NERVESA DELLA BATTAGLIA

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 12.55 da Ferrara, in considerazione della facilità di questa tappa, ancora più semplice da spiegare rispetto alla precedente. Sarà praticamente tutta pianura, senza alcun brivido per ben 150 km attraversando la Pianura Padana orientale da sud a nord: rotonde, spartitraffico e dossi saranno le difficoltà principali di una frazione in cui naturalmente i big non vorranno correre alcun rischio. A movimentare un po’ la giornata potranno provvedere i due consueti traguardi volanti: il primo sarà a Piove di Sacco al km 70, mentre il secondo sarà collocato a Villorba, al km 127,1. Una volta superato per la prima volta il traguardo a Nervesa della Battaglia, si affronterà il Montello, da un versante però facilissimo, con dei tratto anche in falsopiano o in contropendenza, tanto che saranno appena 162 metri di dislivello in 10,8 km, Gran Premio della Montagna di quarta categoria al km 160,7 che neanche si farà sentire sulle gambe dei corridori. Breve discesa, poi di nuovo pianura verso il traguardo e, per rendere il compito ancora più semplice, l’ultima curva significativa sarà a ben 5 km dall’arrivo. Tutto dunque sembra perfetto per assistere a una volata di gruppo a Nervosa della Battaglia.

