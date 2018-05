I dubbi di Luka Doncic/ Il campione sloveno ritarda di un anno l'approdo in Nba?

Luka Doncic, cestista sloveno in forza al Real Madrid, ha espresso le sue perplessità riguardo l'approdo in Nba. Phoenix Suns e Sacramento Kings attendono con impazienza la decisione finale

18 maggio 2018 Umberto Tessier

Luka Doncic Real Madrid La Presse 2017

Luka Doncic, cestista sloveno in forza al Real Madrid, non sembra essere certo dell'addio alla compagine madrilena per approdare in Nba. Le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore, raccolte da eurohoops, lasciano tanti dubbi: "Non posso dirlo con certezza. Non è detto che le prossime due siano le mie ultime partite in Europa e in Eurolega. Devo ancora decidere sul mio futuro. Probabilmente sceglierò in modo definitivo non appena la mia stagione col Real Madrid sarà finita; tra pochi giorni". Dopo la vittoria dell’Europeo 2017, vissuto da grande protagonista, con la Slovenia e l’eccellente stagione disputata con la maglia del Real Madrid, dove ha una media punti di 14.5 in Eurolega, sembra davvero arrivato il momento per Luka Doncic di approdare in Nba. Eppure lo sloveno ha ancora tanti dubbi riguardo il futuro.

I DUBBI DI LUKA DONCIC

Phoenix Suns e Sacramento Kings, le squadre che avranno la prima e la seconda pick assoluta nel Draft 2018, si sono allarmate dopo le parole rilasciate da Doncic intervistato prima delle Final Four di Eurolega. Il 19enne sloveno è infatti considerato il miglior prospetto della Class of ’18 del Draft, insieme al centro bahamense DeAndre Ayton. Il campione sloveno ha detto di non essere sicuro di dire addio al Real Madrid a fine stagione e di approdare in Nba. Anche se un particolare potrebbe spingerlo ad approdare in Nba, il nuovo coach dei Phoenix Suns è infatti Igor Kokoskov che ha traghettato Luka Doncic e compagni alla vittoria del Titolo Europeo. Un motivo in più per raggiungere un tecnico che lo conosce a perfezione e potrebbe esaltare le sue doti anche in Nba.

