Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Roma, Fognini Nadal streaming video e tv: orario della partita (tennis)

18 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Internazionali d'Italia 2018: a Roma Fabio Fognini sfida Rafa Nadal (Foto LaPresse)

Fognini Nadal, ci risiamo: nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018, con inizio del match alle ore 12:00 (primo incontro sul campo centrale, il programma generale inizia alle ore 11:00) il nostro Fabio Fognini va a caccia della semifinale ma per farlo affronta il numero 1 Atp - da lunedì tornerà comunque al secondo posto - che ha vinto per sette volte a Roma e che ha numeri sulla terra rossa che fanno impallidire chiunque abbia pur dominato su questa superficie. Un’impresa impossibile? No, perchè le partite di tennis vanno giocate, tanti fattori possono contribuire a far pendere il piatto della bilancia verso l’azzurro e perchè, anche se Rafa Nadal è nettamente favorito, il livello di gioco mostrato da Fognini è di quelli che fanno ben sperare, dunque i presupposti ci sono.

I precedenti sono 13: Nadal ne ha vinti 10 compresi gli ultimi quattro, mentre per trovare l’ultimo successo targato Fognini dobbiamo tornare all’epica rimonta nel terzo turno degli Us Open 2015 (3-6 4-6 6-4 6-3 6-4). Diciamo la verità: il Nadal che ha perso dal sanremese (anche due volte consecutive all’inizio dello stesso anno, sulla terra di Rio de Janeiro e Barcellona) è sempre stato un giocatore non in condizione, che rientrava da una lunga inattività o che doveva fare i conti con un fisico molto limitato. Da un altro punto di vista, Fabio non ha mai rubato nulla perchè i grandi campioni vanno sempre battuti anche quando non sono al 100%; il fatto che l’azzurro abbia già centrato due successi sulla terra contro Rafa è sicuramente un buon indicatore, insieme al fatto che il nostro tennista ha finora giocato benissimo i suoi tre match a Roma. Non era mai arrivato ai quarti: lo ha fatto superando Peter Gojowczyk ma finora il colpo è stato quello contro Dominic Thiem al primo turno.

Purtroppo la proprietà transitiva nel tennis non funziona come in altri contesti: Fognini ha battuto Thiem che a Madrid aveva fatto fuori Nadal, ma in questo caso non possiamo dire che allora Fognini vincerà oggi perchè ogni match fa storia a sè e, soprattutto, il numero 1 si è liberato con irrisoria facilità anche di Denis Shapovalov, lasciandolo sfogare nei primi sei giochi per poi demolirlo. Ovviamente dunque Nadal parte favorito come detto, ma la partita è tutta da giocare e Fabio può contare sul pubblico di casa, che sarà tutto per lui e che cercherà di spingerlo verso una semifinale che sarebbe comunque storica, e che seguirebbe quella di Miami dello scorso anno quando a farlo fuori, manco a farlo apposta, era stato proprio il maiorchino con il risultato di 6-1 7-5.

