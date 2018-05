Italia Australia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (amichevole volley, oggi)

Diretta Italia Australia streaming video e tv: orario e risultato live dell'amichevole di volley che apre l'estate della Nazionale di pallavolo (oggi 18 maggio)

18 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Australia - LaPresse: Chicco Blengini

Italia Australia è l’amichevole che si gioca oggi venerdì 18 maggio alle ore 18.00 a Reggio Calabria e che apre la lunga estate della Nazionale di pallavolo maschile. Il volley dunque è sempre protagonista, con un calendario forse anche troppo fitto: domenica è finita la stagione dei club con la finale di Champions League che ha visto Civitanova protagonista sfortunata e da oggi è già tempo di pensare all’Italia, gli azzurri si stanno preparando alla Volleyball Nations League (il torneo che da quest’anno prende il posto della World League) e soprattutto al Mondiale che ospiteremo in casa a settembre. Insomma, saranno mesi molti intensi per il c.t. Gianlorenzo Blengini: intanto si comincia a lavorare e questo test con l’Australia ci darà le prime indicazioni sul gioco e le condizioni di forma degli azzurri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TV

L’amichevole Italia Australia sarà trasmessa oggi pomeriggio alle ore 18.00 in diretta tv su Rai Sport + HD, come sempre casa della pallavolo: appuntamento dunque al canale numero 57 del telecomando, ma pure in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora della partita.

VERSO LA VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

Visto che la novità dell’estate 2018 sarà la Volleyball Nations League, spendiamo qualche parola su questa competizione, che a dire il vero sarà molto simile alla vecchia World League. La prima fase prevederà dunque ancora dei quadrangolari in giro per il mondo che coinvolgeranno tutte le squadre partecipanti: l’Italia nel primo weekend sarà in Serbia con i padroni di casa, il Brasile e la Germania, poi ci attenderanno le trasferte in Argentina (con Canada e Iran oltre ai sudamericani), in Giappone insieme anche a Bulgaria e Polonia, in Corea del Sud con Australia e Cina a completare le quattro partecipanti ed infine ospiteremo a Modena l’ultimo weekend con Francia, Russia e Stati Uniti. Le prime cinque classificate di questa lunga fase disputeranno la Final Six dal 4 all’8 luglio insieme alla Francia in qualità di Paese organizzatore della fase finale a Lilla.

© Riproduzione Riservata.