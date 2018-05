Lazio-Inter, 5 maggio 2002/ Quel giorno si fece la storia, fra le lacrime di Ronaldo e l'Olimpico muto

Ronaldo il giorno di Lazio-Inter 5 maggio 2002

Dici Lazio-Inter e pensi subito al 5 maggio. Già, proprio Quel 5 maggio, quello di 16 anni fa, targato 2002, una data che segnò inevitabilmente la storia moderna del calcio italiano. L’Inter sbarca all’Olimpico di Roma da prima della classe, la Lazio non ha più niente da giocarsi, e i nerazzurri vedono il tricolore sempre più vicino. Peccato però che quella domenica pomeriggio di tanti anni fa, che avrebbe dovuto trasformarsi in una gioia per la compagine meneghina e i suoi tifosi, si tramuta in meno di 90 minuti in un incubo epocale. Di quella partita rimangono indelebili nella mente dei supporters interisti nonché di tutti gli amanti dello sport, le lacrime di Ronaldo, che seduto in panchina dopo la sostituzione, si tiene la testa con la mano, incredulo per quello che stesse succedendo. Un’Inter che tra l’altro iniziò bene quel match, con le reti di Vieri e Di Biagio, per uno scudetto che sembrava ormai cucito, dopo più di dieci anni, di nuovo sulle maglie nerazzurre. E invece...

MA LA GARA CAMBIA INERZIA...

E invece, di li a poco, la gara cambia inerzia: Poborsky riequilibra il match con una doppietta, poi Simeone e Simone Inzaghi (già, proprio quell’Inzaghi che domani siederà sulla panchina laziale), ammutoliscono l’Olimpico. Proprio così perché quel giorno, tutti i tifosi, sia interisti quanto laziali, erano dalla parte della squadra milanese: le due tifoserie sono storicamente gemellate, e la Lazio patteggiava per l’Inter, con il timore che la Roma potesse andare a vincere il tricolore all’ultimo turno. Fu così che quel match si chiuse in un clima surreale, uno stadio stracolmo con 75mila tifosi, che però non emettevano alcun suono, ammutoliti, sgomenti, sbigottiti, imbambolati, incapaci di comprendere cosa stesse succedendo. Una partita che lasciò molti strascichi anche nell’immediato post-gara, con attacchi dell’Inter alla Lazio per via del troppo impegno che i capitolini ci avevano messo in quel match. Domani sera le due squadre si ritroveranno di nuovo l’uno di fronte all’altra: in ballo non c’è lo scudetto, ma l’Inter potrebbe vendicare simbolicamente quella data…

