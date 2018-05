Michel Platini/ “Truccammo i sorteggi per favorire Francia-Brasile ai Mondiali di calcio del ‘98”

Michel Platini: “Truccammo i sorteggi per favorire Francia-Brasile ai Mondiali di calcio del ‘98”. Le clamorose rivelazioni a France Bleu dell'ex presidente della Fifa: sorteggi truccati

Ronaldo durante uno scatto del post Francia-Brasile '98

Sono decisamente scioccanti le rivelazioni effettuate quest’oggi da Michel Platini, ex presidente della Fifa, nonché ex leggenda della Juventus. L’ex numero uno della Federazione, in un’intervista rilasciata ai microfoni di France Bleu, ha svelato di aver attuato uno strattagemma in occasione dei sorteggi riguardanti i campionati mondiali di calcio del 1998. Quell’edizione del mondiale del pallone si tenne in Francia, e venne vinta dai padroni di casa dopo una storica finale contro il Brasile, quella del misterioso malore di Ronaldo il Fenomeno. Platini ricorda: «Francia-Brasile in finale era il sogno di tutti», e così bisognava indirizzare quel torneo intercontinentale.

“PENSATE CHE GLI ALTRI NON ABBIANO FATTO LO STESSO?”

«Organizzammo i gruppi – prosegue Platini – di modo che se la Francia fosse finita prima nel suo girone e il Brasile avesse fatto lo stesso, le due squadre non si sarebbero potute incontrare se non in finale». Tali dichiarazioni sono solo un’anticipazione dell’intervista che verrà mandata in onda nella giornata di domenica, e stanno facendo il giro del mondo. Sia chiaro, non si parla di veri e propri magheggi oscuri, ma è logico che la Fifa ha organizzato il Mondiale favorendo il percorso delle due nazionali che poi, guarda caso, andarono appunto in finale. Platini, per discolparsi aggiunge: «Non ci siamo preoccupati per sei anni di organizzare un Mondiale per non fare qualche piccolo imbroglio. Credete che gli altri non abbiano fatto lo stesso?». Ogni qual volta avvengono i sorteggi, il “tifoso da bar” grida al complotto, ma come diceva qualcuno, a pensar male a volte ci si prende…

© Riproduzione Riservata.