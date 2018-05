Novara Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Novara Entella info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live al Piola nella 42^ giornata di Serie B (oggi 18 maggio)

18 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Novara-Entella, LaPresse

Novara Entella sarà diretta dall’arbitro Chiffi alle ore 20.30 presso lo stadio Piola della città piemontese. La partita della 42^ giornata di Serie B si gioca oggi, venerdì 18 maggio, in contemporanea a tutti gli altri incontri di questo ultimo turno del campionato cadetto, e sarà un caldissimo scontro diretto per la salvezza. La Virtus Entella è terzultima con 41 punti, il Novara quartultimo a quota 44: ciò vuol dire che una di queste due purtroppo sarà la terza formazione che retrocederà direttamente in Serie C - destino che toccherà a chi perde, oppure all’Entella in caso di pareggio. I liguri dunque devono necessariamente vincere per arrivare almeno ai playout, che per la Virtus sarebbero comunque un passaggio obbligato per riuscire a salvarsi; il Novara invece sa che perdendo retrocede, pareggiando va ai playout, ma vincendo potrebbe anche riuscire a salvarsi già questa sera, dunque davvero in soli 90 minuti si giocherà l’intera stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Entella sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 11, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Piola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ENTELLA

Analizziamo dunque ora le probabili formazioni di Novara Entella. Cominciando dai padroni di casa, Domenico Di Carlo dovrebbe schierare il suo Novara secondo il modulo 4-4-2: Montipò in porta; difesa a quattro con Mantovani terzino destro, Del Fabro e Calderoni centrali, Chiosa terzino sinistro; a centrocampo da destra a sinistra disegniamo il reparto con Moscati, Orlando, Casarini e Di Mariano; in attacco il tandem formato da Maniero e Puscas. Per la Virtus Entella di Gennaro Volpe ecco invece il 3-5-2: Iacobucci fra i pali; retroguardia a tre composta da Pellizzer, Ceccarelli e Benedetti; nel folto centrocampo a cinque dovremmo trovare Belli, Di Paola, Crimi, Acampora e Gatto da destra a sinistra; De Luca e Petrovic formeranno invece la coppia d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Novara ed Entella, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Novara infatti pagherebbe 1,95 volte la posta in palio, mentre la quota è più alta per la vittoria esterna della Virtus Entella, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,90. Quota intermedia invece per il pareggio: il segno X allo stadio Piola infatti è proposto a 3,35.

© Riproduzione Riservata.