Probabili formazioni/ Juventus Verona: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Verona: diretta tv, orario e le ultime notizie live sul match atteso domani all'Allianz Stadium. Sarà passerella per la squadra di Allegri.

18 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Juventus Verona (LaPresse)

La sfida tra Juventus e Verona si annuncia come una vera a propria passerella nella 38^ giornata del campionato di Serie A: alla vigilia del fischio d’inizio, fissato alle ore 15.00 infatti entrambi i club conoscono già il proprio destino. La Vecchia Signora si è laureata Campione d’Italia già il turno precedente e l’Hellas è sicura della propria retrocessione nella cadetteria a fine stagione: quali potrebbero essere quindi le mosse degli allenatori in campo domani all’Allianz Stadium?. In casa bianconera l’ipotesi di Allegri potrebbe essere quali di concedere spazio a chi verosimilmente lascerà il club o addirittura il calcio; Pecchia invece potrebbe voler lasciare la prima serie con un exploit e quindi dovrebbe puntare sugli uomini più in forma a disposizione. Vediamo allora quali potrebbero essere le probabili formazioni del match tra Juventus e Verona.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Come detto prima per la Juventus questa sarà poco più di una passerella, visto che potrà effettivamente alzare il settimo scudetto di fila di fronte al proprio pubblico. Per quanto riguarda gli 11 della Vecchia Signora possiamo dire che scenderanno in campo seguendo il 4-2-3-1 come modulo di riferimento: tra i pali non mancherà Buffon, per il quale quella di domani sarà l’ultima partita con la maglia bianconera. Davanti a se un’altro partente (ma per un altro club) ovvero Lichtsteiner che occuperà le corsie in coppia con Alex Sandro: al centro spazio per Benatia e Barzagli, visto che Chiellini è ancora KO. Poco i dubbi in avanti per Allegri: sarà il duo Pjanic-Matuidi a coprire la mediana, con Dybala atteso sulla quarti alle spalle di Higuain prima punta. Sull’esterno spazio a Mandzukic e Douglas Costa, benchè quest’ultimo possa rischiare il posto a titolare a vantaggio di Cuadrado, tornato arruolabile.

LE SCELTE DI PECCHIA

Diverso l’approccio del Verona, che vorrà salutare la serie A con un exploit dell’ultimo turno: solo i giocatori più in forma quindi scenderanno domani in campo all’Allianz Stadium. Nel 4-3-3 di base dell’Hellas vedremo quindi Nicolas tra i pali con di fronte a sé il quartetto titolare con Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Souprayen. Pochi i dubbi a centrocampo con il terzetto formato da Romulo, Fossati e Zuculini, benchè quest’ultimo sia dato come al solito in dubbio con Danzi. Sono invece ballottaggi aperti in attacco: nel tridente al momento la migliore ipotesi prevede Lee, Cerci e Fares, ma l’esterno di sinistra non è apparso al top della condizione negli ultimi turni. Ecco quindi che sono pronti dalla panchina Verde e Aarons.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 15 Barzagli, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain. All. Allegri

VERONA (4-3-3): 1 Nicolas; 28 Ferrari, 12 Caracciolo, 26 Vukovic, 69 Souprayen; 2 Romulo, 8 Fossati, 14 Zuculini; 21 Lee, 10 Cerci, 93 Fares. All. Pecchia.

