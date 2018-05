Probabili formazioni Serie B/ Mosse, dubbi e scelte degli allenatori per le partite della 42^ giornata

Probabili formazioni Serie B: le mosse, gli assenti e i ballottaggi degli allenatori in vista della 42^ giornata, l'ultima del campionato cadetto 2017-2018.

18 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B

Si chiuderà oggi venerdi 18 maggio il campionato della Serie B 2017-2018: è quindi giunto il momento di vedere quali potrebbero essere le mosse dei vari allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo in questa attesa 42^ giornata del campionato cadetto. Per alcuni club infatti i punti messi in palio oggi potrebbero ancora significare la salvezza o almeno i play off ma potrebbero anche decidere della retrocessione: servirà quindi la massima preparazione da parte degli allenatori. Ricordiamo subito il programma del turno, che prevede la contemporaneità dei match. Il fischio d’inizio sarà quindi fissato alle ore 20.30 su tutti i campi e avremo in programma: Ascoli-Brescia, Bari-Carpi, Cesena-Cremonese, Cittadella-Pro Vercelli, Empoli-Perugia, Frosinone-Foggia, Novara-Entella, Salernitana-Palermo, Spezia-Parma, Ternana-Avellino e Venezia-Pescara. Vediamo ora quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni per la 42^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-BRESCIA

Nell’ultimo turno Cosmi non farà a meno del 3-5-2 che in attacco vedrà di nuovo la coppia formata da Lores e Monachello : per la Leonessa l’attacco vedrà titolari nel tridente Spalek, Caracciolo e Embalo

PROBABILI FORMAZIONI BARI-CARPI

I galletti scenderanno in campo con il 3-5-2: in difesa non mancherà Micai tra i pali come il terzetto con Anderson-Gyomber e Cassano. Sarà sempre difesa a tre anche per i falconi, che invece punteranno su Ligi, Brosco e Poli, con Colombi atteso in porta.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-CREMONESE

I romagnoli non faranno a meno della mediana a tre che vedrà titolari Fedele, Schiavone e Emmanuello: modulo speculare per i granata che invece a centrocampo schiereranno Arini, Croce e Cinelli.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-PRO VERCELLI

Solito 4-3-1-2 per i granata che in attacco non possono prescindere dal duo Strizzolo-Vido. Per la Pro Vercelli, sicura della retrocessione sarà attacco a tre con le maglie da titolari sulle spalle di Rovini, Reginaldo e Morra.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-PERUGIA

I toscani non vedono l’ora di festeggiare la promozione in casa: nel 4-3-1-2 spazio a Caputo e Rodrigues con Traorè sulla trequarti, ma Donnarumma pronto dalla panchina. Per i grifoni l’attacco sarà a due punte, con Cerri e Di Carmine, bomber di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-FOGGIA

I canarini lottano per la promozione diretta: serviranno quindi i gol di Beghetto, Citro e Dionisi, titolari in avanti nel 4-2-3-1. Risponderà il Foggia con la difesa a tre che vedrà titolari Tonucci, Calabresi e Martinelli, con Noppert tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA-ENTELLA

Gli azzurri scenderanno in campo seguendo il 4-4-2: in mediana spazio a Seck, Orlando, Casarini e Di Mariano: modulo a 5 per il centro del campo dell’Entella con Crimi in cabina di regia e Di Paolo a Acampora al fianco: ai lati spazio a Belli e Gatto.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-PALERMO

Granata in campo con il 4-3-3 di Colantuono, che punterà sul tridente offensivo con Sprocati, Rosina e Bocalon. Attacco a 2 per il Palermo che scommetterà su Moreo e La Gumina.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-PARMA

I liguri non rinunceranno in questo turno al 4-3-1-2: in attacco spazio a Gilardino e Marilungo: sarà tridente d’attacco per i ducali che risponderanno con i titolari Ciciretti, Ceravolo e Di Gaudio.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-AVELLINO

Per gli umbri il modulo di riferimento oggi sarà il 4-3-3: in mediana spazio a Paolucci, Signori e Difendi. Schieramento a tre a centrocampo anche per gli irpini, con titolari Wilmots, Di Tacchio e Molina.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-PESCARA

I lagunari punteranno sul duo in attacco formato da Rigoni e Marsura nell’ultimo turno di Serie B: sarà tridente per i delfini che vedranno in campo dal primo minuto Mancuso, Pettinari e Capone.

