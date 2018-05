Promozioni Serie B/ I risultati di Frosinone, Parma e Palermo: chi è promosso in Serie A?

A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli

18 maggio 2018 Claudio Franceschini

In Serie B Frosinone, Parma e Palermo a caccia della promozione (Foto LaPresse)

Con 90 minuti da giocare, in Serie B 2017-2018 ci avviamo al termine della stagione regolare dovendo ancora definire la seconda squadra che salirà in Serie A. La promozione dell’Empoli è storia nota e ormai trascorsa: per scoprire il nome della seconda promossa insieme ai toscani - ricordiamo che solo due squadre salgono subito in Serie A, la terza lo farà attraverso i playoff - dovremo aspettare i risultati della 42^ giornata e gli incroci di classifica che matureranno dai vari campi. Se la giocano in tre: Frosinone (71 punti), Parma (69) e Palermo (68), tagliato fuori il Venezia (66) dopo la clamorosa sconfitta di Cremona (1-5). Tutto in 90 minuti dunque: andiamo a vedere quali sono gli scenari possibili per ciascuna delle due squadre.

FROSINONE PROMOSSO SE…

Calcolo semplice: il Frosinone occupa la seconda posizione in classifica e dunque non ha altro da fare se non vincere per ottenere la promozione diretta in Serie A, traguardo già raggiunto tre anni fa. I ciociari ospitano il Foggia, che non può più raggiungere i playoff avendo il doppio confronto a sfavore con il Perugia; inevitabile allora pensare che la squadra allenata da Moreno Longo possa archiviare la pratica e centrare l’obiettivo che si era prefissata a inizio stagione, anche perchè il periodo è favorevole. Il Frosinone infatti ha vinto le ultime tre partite e, in generale, 10 delle ultime 14; in precedenza aveva perso contro Empoli e Cesena e sembrava aver perso la bussola - era scivolato in quarta posizione - ma adesso è tornato padrone del proprio destino. Attenzione però: il pareggio potrebbe non bastare.

PARMA PROMOSSO SE…

I ducali giocano a La Spezia, e hanno perso le ultime due trasferte contro Pro Vercelli e Cesena, non esattamente degli squadroni, che hanno impedito loro di difendere quel secondo posto che era stato conquistato; hanno due punti da recuperare al Frosinone e un minimo vantaggio legato agli scontri diretti, a favore per la differenza reti (1-2 e 2-0). Questo significa che in caso di arrivo a pari punti il Parma festeggerebbe subito la promozione in Serie A, che sarebbe anche la terza consecutiva (ancora nel 2015 i gialloblu erano in Serie D). La conditio sine qua non per la promozione è ovviamente la vittoria; ottenuta quella, il Parma dovrà poi sperare che il Frosinone non vinca. Lo sorpasserà comunque, sia che i ciociari perdano (sarebbe +1) sia che pareggino, appunto per la logica del doppio confronto. Lo Spezia è fuori dai playoff e senza motivazioni di classifica, ma vorrà comunque chiudere bene davanti al suo pubblico.

PALERMO PROMOSSO SE…

Speranze ridotte al lumicino per i rosanero, che erano la grande favorita della vigilia ma non sono riusciti a confermare le ottime cose fatte vedere soprattutto in inverno. Il Palermo resta aggrappato alla possibilità di una promozione immediata solo per gli scontri diretti a favore nei riguardi del Frosinone (0-0 e 1-0), ma per ottenere la risalita in Serie A dopo un solo anno ha bisogno non solo della sconfitta dei ciociari, ma anche di una battuta d’arresto del Parma. A nulla servirebbe agganciare il Frosinone se i ducali dovessero vincere; in ogni caso non sarà possibile l’arrivo a pari punti di tre squadre. Palermo che è impegnato a Salerno, contro una squadra ampiamente salva e dunque tranquilla; tuttavia i rosanero hanno vinto solo una volta nelle ultime quattro e due nelle ultime otto, e dunque non sono esattamente nel periodo migliore (infatti non sono riusciti a confermarsi nelle prime due). Dunque, probabilmente la squadra di Bruno Tedino dovrà giocare i playoff.

© Riproduzione Riservata.