Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 42^ giornata

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite in programma oggi venerdi 18 maggio e valide nella 42^ e ultima giornata della cadetteria 2017-2018.

18 maggio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il campionato della Serie B si chiuderà oggi venerdi 18 maggio: prima di esaminare nel dettaglio pronostici e scommesse fissate dalla nostra reazione vediamo che cosa ci riserva il calendario per questa 42^ e ultima giornata. Per questo turno vige la contemporaneità: sarà quindi fossato alle ore 20.30 il fischio d’inizio su tutti i campi e quindi per gli incontri Ascoli-Brescia, Bari-Carpi, Cesena-Cremonese, Cittadella-Pro Vercelli, Empoli-Perugia, Frosinone-Foggia, Novara-Entella, Salernitana-Palermo, Spezia-Parma, Ternana-Avellino e Venezia-Pescara. Vediamo allora partita per partita che cosa potrebbero dirci i pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia della 42^ giornata.

PRONOSTICO ASCOLI-BRESCIA

La leonessa, sicura della propria salvezza potrebbe far fatica oggi contro il Picchio, più che mai motivato a mettere in cassaforte la propria permanenza in cadetteria. Il fattore campo e forma è poi tutto per i bianconeri.

PRONOSTICO BARI-CARPI

Benchè i galletti arrivino al KO con il Parma, la squadra di Grosso rimane la favorita oggi contro i falconi, che già hanno rinunciato al sogno play off.

PRONOSTICO CESENA-CREMONESE

Sfida diretta al centro della classifica dove però il risultato potrebbe contare poco in ottica graduatoria: si rischia poco oggi e un pareggio potrebbe non disdegnare nessuno.

PRONOSTICO CITTADELLA-PRO VERCELLI

La squadra piemontese ha già detto addio alla cadetteria, come i granata sono sicuri di prendere parte ai play off: c’è quindi in palio poco più dell’onore oggi e la squadra di Grieco potrebbe anche sorprendere al Tombolato.

PRONOSTICO EMPOLI-PERUGIA

I toscani hanno voglia di festeggiare la promozione diretta di fronte al pubblico di casa: ci attendiamo una buona prova dagli azzurri contro i grifoni, già sicuri dei play off.

PRONOSTICO FROSINONE-FOGGIA

I canarini oggi si giocano la promozione diretta in Serie A: ci attendiamo una grande prova, specie contro i satanelli che oggi sanno bene di non poter comunque raggiungere i play off.

PRONOSTICO NOVARA-ENTELLA

Scontro in chiave play out oggi al Piola: i punti in palio oggi potrebbero pesare tanto, soprattutto per i piemontesi, favoriti oggi in casa visto anche lo stato di forma recente.

PRONOSTICO SALERNITANA-PALERMO

Nonostante il fattore campo avverso, i siciliani rimangono i favoriti oggi, benchè possano essere meno motivati: il sogno promozione diretta è ormai fallito, ma i play off sono certissimi.

PRONOSTICO SPEZIA-PARMA

LI liguri oggi potrebbero faticare parecchio a contenere i ducali: non dimentichiamo che il Parma è il lotta con il Frosinone per il secondo posto che vale la promozione.

PRONOSTICO TERNANA-AVELLINO

Nella 42^ giornata gli irpini devono ancora mettere in sicurezza la salvezza: ci attendiamo quindi una grade prova da parte loro pure al Liberati, casa del fanalino di coda Ternana,

PRONOSTICO VENEZIA-PESCARA

La squadra di Inzaghi può solo puntare a un buon piazzamento nel tabellone play off: i delfini non sono ancora sicuri della salvezza. Ecco quindi che la squadra di Pillon potrebbe anche fare un grande partita oggi al Penzo, benchè i veneti rimangano un avversario davvero ostico.

© Riproduzione Riservata.