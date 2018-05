Rally di Portogallo 2018/ Streaming video e diretta tv, percorso vincitore e orario (oggi 18 maggio)

Diretta Rally del Portogallo 2018: info streaming video e tv della prima giornata della sesta prova del mondiale Wrc, che torna in europa dopo l'avventura in Argentina.

18 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Rally di Portogallo 2018 (LaPresse - foto di repertorio)

Il grande Rally torna sotto ai riflettori: entra nel vivo oggi venerdi 18 maggio il Rally del Portogallo 2018, sesto appuntamento del mondiale Wrc e tra le tappe più attese del mondiale che fa quindi ritorno in europa dopo l’avventura in Argentina. Il banco di prova ovviamente è complicato, ma entusiasmante: i panorami e gli ambienti attraversati in questo weekend dai protagonisti della Wrc saranno eccezionali. In tutto saranno 1583,08 km da affrontare e divisi in 20 stage, la prima già vissuta ieri sera dopo lo Shake down a Lousada. Per quanto riguarda il programma di oggi vediamo che saranno 8 le frazioni previste in questo 18 maggio con alcuni percorsi che si ripeteranno: primo appuntamento alle ore 10.15 secondo il fuso orario italiano con la Viana do Castelo 1. A seguire i piloti della Wrc affronteranno la SS3 di Caminha 1 e la SS4 di ponte de Lima 1 cui seguirà la SS5 di Viana do Castelo 2, Caminhan 2 e Porto de Lima 2. Occhio però al gran finale di questa prima vera giornata del Rally di Portogallo 2018: dalle ore 20.00 si accenderanno le due ultime stage che avranno luogo nella vie di Porto, ovvero la SS8 di Porto Street Staga 1 e la SS9 do Porto Street stage 2.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi per il Rally di Portogallo 2018, non saranno trasmesse in diretta tv e di conseguenza non è prevista nemmeno una diretta streaming video dai canali televisivi italiani. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Portogallo.

LA CLASSIFICA

Alla vigilia del Rally di Portogallo 2018, sesto appuntamento del Mondiale Wrc, tocca vedere come si sta configurando la classifica riservata ai piloti: non dimentichiamo che dopo questo banco di prova, resteranno appena 7 Gran Premi. Ecco quindi che numeri alla mano, non possiamo non parlare di Sebastian Ogier, che da campione del mondo in carica della Wrc, è il primo indiziato per il titolo 2018. Per il francese primo in classifica, però i punti ottenuti dopo l’argentina sono solo 100: il vantaggio quindi del pilota Ford è di appena 10 lunghezze sul belga Neuville, che lo insegue dal secondo gradino con 90 punti. Terzo piazzamento nella classifica per Ott Tanak, con 72 punti: nella top five poi c’è spazio anche per Mikklesen fermo a 54 punti e lo spagnolo Sordo che invece ha a bilancio 45 punti, solo due in più del sesto classificato Meeke.

