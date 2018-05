Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (42^ giornata)

Risultati Serie B, classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria

18 maggio 2018 Mauro Mantegazza

La Serie B sarà protagonista assoluta della serata di oggi, venerdì 18 maggio. Infatti, sarà in programma la 42^ giornata, ultimo turno del campionato cadetto, con le sue undici partite tutte in contemporanea. Diamo allora per prima cosa l’elenco di tutte le sfide che avranno inizio alle ore 20.30: si tratterà di Ascoli-Brescia, Bari-Carpi, Cesena-Cremonese, Cittadella-Pro Vercelli, Empoli-Perugia, Frosinone-Foggia, Novara-Entella, Salernitana-Palermo, Spezia-Parma, Ternana-Avellino e Venezia-Pescara. Come ormai tradizione da qualche anno, l’ultima giornata si gioca di venerdì (o addirittura di giovedì) per dare poi più tempo per avvicinarsi a playoff e play out per le squadre il cui campionato non finirà questa sera.

CLASSIFICA SERIE B: LA LOTTA PROMOZIONE

Nella parte alta della classifica le certezze sono che l’Empoli è promosso e che non ci potranno essere inserimenti in zona playoff di squadre che al momento ne sono fuori, dato che il Foggia nono non può scavalcare il Perugia ottavo. Resta però da stabilire innanzitutto quale sarà la seconda squadra c he sarà promossa direttamente: il Frosinone è grande favorito perché ha due punti di vantaggio sul Parma e tre sul Palermo e questa sera giocherà in casa proprio contro il Foggia, che come abbiamo già accennato non può più raggiungere i playoff. Insomma, i ciociari hanno in mano il loro destino e se non si suicideranno potranno festeggiare il ritorno in Serie A allo stadio Stirpe. Anche senza sorprese da Frosinone, resterebbe comunque l’interessante battaglia per stabilire la griglia dei playoff: la terza e la quarta saranno esentate dal primo turno, la terza godrebbe sempre del fattore campo, nel primo turno la quinta ospiterà l’ottava e la sesta giocherà con la settima, dunque ancora molte caselle vanno messe a posto.

LA LOTTA SALVEZZA

Ormai retrocesse Pro Vercelli e Ternana, per il resto ci sarà grande battaglia anche in coda alla classifica per conquistare la salvezza. Il campo principale sarà quello di Novara, perché la sfida fra i piemontesi e l’Entella stabilirà quale sarà la terza squadra a retrocedere direttamente: i liguri devono vincere per condannare il Novara, altrimenti sarà la Virtus a scendere in Serie C. Restano poi da stabilire le due squadre che giocheranno i playout: l’Entella sarebbe una di queste vincendo, il Novara invece avrebbe la possibilità addirittura di salvarsi già stasera conquistando i tre punti, rischiano di dover passare attraverso gli spareggi tutte le squadre che fino a questo momento hanno un massimo di 47 punti e tra le squadre coinvolte è da segnalare un altro scontro diretto che potrebbe essere importante, quello che ad Ascoli vedrà i marchigiani scendere in campo contro il Brescia.

RISULTATI SERIE B, 42^ GIORNATA

Ore 20.30

Ascoli-Brescia

Bari-Carpi

Cesena-Cremonese

Cittadella-Pro Vercelli

Empoli-Perugia

Frosinone-Foggia

Novara-Entella

Salernitana-Palermo

Spezia-Parma

Ternana-Avellino

Venezia-Pescara

CLASSIFICA

Empoli 82

Frosinone 71

Parma 69

Palermo 68

Venezia 66

Bari 64

Cittadella 63

Perugia 60

Foggia 57

Spezia 53

Carpi 52

Salernitana 51

Cremonese 48

Cesena, Brescia, Pescara 47

Avellino, Ascoli 45

Novara 44

Entella 41

Pro Vercelli 40

Ternana 37

