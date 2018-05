Salernitana Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live all’Arechi nella 42^ giornata di Serie B (oggi 18 maggio)

18 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Salernitana-Palermo, LaPresse

Salernitana Palermo sarà diretta dall’arbitro Baroni; la partita si gioca oggi, venerdì 18 maggio, per la 42^ giornata di Serie B alle ore 20.30 presso lo stadio Arechi di Salerno, in contemporanea a tutti gli altri incontri di questo ultimo turno del campionato cadetto. La partita a dire il vero avrà importanza solamente per gli ospiti rosanero: la Salernitana infatti cercherà di chiudere al meglio la stagione davanti al pubblico amico, ma con 51 punti è lontana sia dalla zona playoff sia dai rischi di chi ancora deve lottare per salvarsi. Il Palermo invece è quarto con 68 punti, ha in teoria ancora una piccolissima speranza di conquistare la promozione diretta (ma oltre a vincere avrebbe bisogno di risultati molto favorevoli dagli altri campi), realisticamente deve puntare ad ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, magari il terzo posto che darebbe il vantaggio del fattore campo sino alla finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Palermo sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Arechi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PALERMO

Eccovi adesso le probabili formazioni di Salernitana Palermo. Cominciando dai padroni di casa, Stefano Colantuono dovrebbe schierare la Salernitana secondo il modulo 4-3-3: Radunovic in porta; in difesa Mantovani terzino destro, Tuia e Monaco centrali, Asmah a sinistra; nel terzetto di centrocampo ipotizziamo Akpa Akpro, Signorelli e Minala, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Sprocati, Rosina e Bocalon. Per il Palermo di Roberto Stellone ecco invece il 4-4-1-1: Pomini fra i pali; difesa a quattro con Rispoli terzino destro, Struna e Rajkovic centrali, Aleesami a sinistra; nel quartetto di centrocampo da destra a sinistra Rolando, Murawski, Chochev e Gnahoré; infine l’attacco dovrebbe prevedere Moreo trequartista alle spalle di La Gumina.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita tra Salernitana e Palermo, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Salernitana infatti pagherebbe 5,25 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più bassa per la vittoria esterna del Palermo, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 1,65. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida dell’Arechi infatti è proposto a 3,80.

